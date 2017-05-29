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HDP'li Besime Konca tutuklandı
HDP'li Besime Konca tutuklandı
DHA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2017
17:39
Güncelleme Tarihi: 29.5.2017
17:42
HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, Batman'da tutuklandı.
HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, Batman'da tutuklandı.
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HDP'li Besime Konca tutuklandı
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