HDP'li Besime Konca tutuklandı

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 29.5.2017 17:39 Güncelleme Tarihi: 29.5.2017 17:42
HDP'li Besime Konca tutuklandı

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, Batman'da tutuklandı.

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, Batman'da tutuklandı.

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HDP'li Besime Konca tutuklandı
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