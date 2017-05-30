Bartın'daki FETÖ/PDY davasında karar

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, görevinden ihraç edilen eski din görevlisi Satı Çetin, tutuklu bulunduğu Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

Çetin, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullanmadığını ileri sürerek, tahliyesini talep etti.

Hiçbir terör örgütüne üye olmadığını iddia eden Çetin, "Benim akıllı telefonum bile yoktu, yani "ByLock" kullanmam mümkün değil. Kim 15 Temmuz'u yaptıysa hepsini lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.