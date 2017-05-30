CHP yazdı cuntacı oynadı

Genelkurmay Çatı Davası olarak da bilinen ve Yurtta Sulh Konseyi
üyelerinin yargılandığı Genelkurmay Başkanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davanın dünkü duruşmasında, FETÖ
darbesinin yürütüldüğü Akıncı Üssü'nün komutanı olan eski Tuğgeneral Hakan Evrim, savunmasını yaptı. Sık sık CHP
'nin kullandığı "kontrollü darbe" ifadesini çağrıştıran "başarısız olmak üzere planlanmış darbe" ve "acemice, amatörce planlanmış darbe" ifadelerini kullanan Evrim, darbede kullanılan uçak, tank ve diğer araçlarla mühimmatın yanlış planlandığını, böyle bir hatanın ancak kasıtla yapılabileceğini savundu. CHP'li Aytun Çıray'ın, "15 Temmuz'un hedefi siyasi iktidardan ziyade devletimiz ve onu koruyan TSK'ydı. Hedefleri siyasi iktidar ve Sayın Cumhurbaşkanı olsaydı eğer, dört yaverinden dördü, 19 yakın koruması FETÖ'cü olan birini Allah korusun istedikleri anda bertaraf ederlerdi" şeklindeki sözlerini okuyarak CHP'nin 15 Temmuz'a benzer değerlendirmeleri ile aynı doğrultuda ifadeler kullandı. Darbeci general savunmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi de dahil birçok faaliyet için "Hollyvood senaryosu" tanımını kullandı. Evrim savunmasında, Cumhurbaşkanı'nın kaçırılmasının kalkışmanın "şah - mat" anı olacak olmasına rağmen bu aşamanın bile acemice planlandığını söyledi. Darbeyi gerçekleştiren diğer isimlerle kalkışma gecesi konuştuğu cep telefonu kayıtları ile de sabit olan darbeci general her şeyi inkâr etmeye çalıştı.
İMAMA CEPHE SELAMI
Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, darbeci Evrim'e, darbenin planlayıcı FETÖ'nün imamlarından Kemal Batmaz'a selam 'cephe selamı' verirken görüldüğü fotoğraflarını gösterdi. Evrim bu fotoğrafları ilk kez gördüğünü belirtirken sadece bir karedeki kişinin kendisi olduğunu belirtirken, "diğerleri beni andırıyor" dedi. Savcı Aytekin Cenikli ile "cephe selamı"nın ne olduğuna ilişkin tartışmaya giren Evrim, cephe selamı vermediğini söyledi. Savunması sırasında sık sık, "beni duyuyor musunuz!", "şaşırdınız değil mi!" gibi sözlerle mahkeme heyetine seslenen darbeci general, savunmasının sonunda FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in tehdit ve mesajlar içeren vaazlarındaki üslupla heyete seslenip üstü kapalı tehdit etti. Savcılıktaki savunmasında, isminin Adil Öksüz olduğunu sonradan öğrendiği kişiyi Akıncı'daki 143'üncü filoda gördüğünü kabul eden Evrim mahkemede çark etti ve "Üssümüzde bulunmadığını değerlendiriyorum. Adil Öksüz'ü Akıncı'da hiç görmedim" dedi. Darbe mesajlarının altında imzası bulunan Tuğgeneral Mehmet Partigöç de savunmasında çelişkili ifadeler verdi. Partigöç, 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye'nin bilgi sahibi olduğu darbe mesajlarından tutuklandıktan sonra haberdar olduğunu öne sürdü. Partigöç, "Darbeyi tatbikat sandım. Darbe olduğunu anladığımda bunun emir komuta zinciri içinde olduğunu düşündüm. Darbe emirlerini cezaevinde öğrendim" dedi.