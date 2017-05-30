Devlet Bahçeli böyle seslendi: Bunlar tartışmasız şerefsizdir

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan MHP Lideri Bahçeli, "Terör örgütleri ile NATO'nun ne işi var? Bu ayıp değil midir? ABD nereye varmayı planlamaktadır? Bu insan azmanları, insanlık katilleri nasıl görülmektedir? Papatya toplayıp fal açan cici çocuklar değil, bas baya canidir, bal gibi haindir. Tartışmasız, şerefsizdir. İnsanlığa kastetmiş düşmanlardır. Bunun ötesi yoktur. Bundan başka söylenecek söz de yoktur" dedi.

Bahçeli, "Terör örgütleri karşısında tarafsız kalmak diye bir şey yoktur. Teröre net tavır alamayan, mazeret üreten ülkeler bilsin ki "Zulme ortak olan potansiyel düşmanlardır" dedi.

İşte Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında verdiği mesajlar:

"65 YILLIK ORTAKLIK HUKUKUNU YOK SAYMAK KÜSTAHLIKTIR"

NATO'nun DEAŞ ile mücadeleye katılacak olması önemlidir. Bu seçenek ilk bakışta oldukça olumlu değerlendirilecektir ancak NATO'nun yalnızca DEAŞ'a odaklanması ayrıca, istihbarat toplanması veya paylaşılması ile askeri faaliyetlerinin sınırlı kalacak olması kuşku ve kaygılarımızı artırmaktadır. Gündemde PKK-PYD-YPG yoktur. ABD tüm itirazlara rağmen PKK/YPG'ye silah vermektedir. Bu çerçevede 15 ve 20 Mayıs'ta silah ve mühimmat sevkiyatı ortadadır. 65 yıllık bir ortaklık hukukunu yok saymak kesinlikle küstahlıktır.

"NATO BU KADAR UCUZ MU?"

NATO bu kadar ucuz mudur? Üye olmamızın hiç mi hatırı yoktur? Ne demek NATO ile PKK-PYD-YPG'nin aynı çizgide olması! Bu ne menem bir çarpıklıktır. NATO bugüne kadar herhangi bir yaramıza merhem olmuş değildir. Bilhassa darbeler tarihi incelendiğinde henüz aydınlanmamış çok sayıda iddia ve itham NATO'yu direkt kapsamına almıştır.

RAKKA OPERASYONU

NATO'nun Rakka operasyonuna katılması, PKK-PYD-YPG'ye bir yönüyle destek, değilse bile eylem ve emellerine göz yumması anlamına gelecektir. Terör örgütleriyle NATO'nun ne işi vardır? Bu ayıp değil midir? ABD nereye varmayı planlamaktadır?