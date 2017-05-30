FETÖ orada örgütlenmeyi sürdürüyor

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), TBMM 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na gönderdiği raporda, FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında nasıl hareket ettiğine ilişkin olarak 'cezaevinde hiyerarşik örgütlenmeyi sürdürdükleri', üyelerine, 'başka dini cemaatlere girerek kamufle olmaları' ve 'yurt dışına kaçmaları' gibi talimatlar verdikleri tespitlerini sıraladı.





'İŞBİRLİĞİ ARAYIŞI'

Raporda, darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasında kırılma noktasının, Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla vatandaşların sokağa çıkması olduğu belirtildi. Raporda, FETÖ'nün devleti ele geçirme amacının yanı sıra 'casusluk örgütü' olma özelliği taşıdığı da kaydedildi.

Raporda, 15 Temmuz sonrası FETÖ'nün izlediği stratejiye ilişkin yapılan değerlendirmelerden bazıları şöyle:

Devlet kurumlarında çalışan ve açığa çıkmamış örgüt mensuplarını korumak amacıyla bu kişilerin FETÖ/PDY karşıtı tutum sergilemeleri ve darbe karşıtı ifadeler kullanmaları yönünde uyarılarda bulunmaktadır.

Diğer terör örgütleriyle işbirliği arayışlarını artırmaktadır.

Örgüt okullarında görev yapan öğretmen ve sorumlu düzeydeki şahısların, okulların kapatılması akabinde, örgütsel bağlılığın/ilişkilerin devam etmesi açısından eski öğrenciler ve aileleri ile irtibatlarını devam ettirmelerini sağlamaktadır.

'KAÇMAYA TEŞVİK'

Yakalanma ihtimali bulunan örgüt mensupları yurt dışına kaçmaya teşvik etmektedir.

Sosyal medyadan toplumsal huzursuzluk meydana getirmeye matuf paylaşımlarda bulunmakta ve profesyonel bir psikolojik harekât çalışması yürütmektedir.

Raporda, FETÖ'nün emir komuta zinciri ekseninde hiyerarşik örgütlendiği ve talimatlara 'kutsiyet' kazandırıldığı anlatılırken, terör örgütü olmasının yanı sıra uluslararası 'casusluk örgütü' nitelendirmesinde bulunuldu. Bu konuda "Çeşitli yabancı misyon temsilcileriyle mahiyeti bilinmeyen görüşmelerde bulunması söz konusu yapının casusluk faaliyetlerin de de bulunan bir terör örgütü olduğunu ortaya koyan unsurlardır" ifadeleri kullanıldı.

"Dini değerler değişmezken, zamana ve şartlara göre kendisini değiştirdi" denilen raporda, FETÖ'nün devleti kendisine hasım olarak gördüğü, her türlü baskı, tehdit, şantaj ve ahlak dışı yöntemler kullandığı belirtildi.

ABD'DEN 500 MİLYON DOLARLIK GELİR

Raporda, FETÖ'nün karargâh merkezinin ABD olduğu ifade edilirken, özellikle eğitim alanında örgütlenildiği belirtildi. FETÖ'nün ABD'de dördü üniversite, 155'i charter okul olmak üzere toplam 312 okulu bulunduğu, 12 okulun da açılmak üzere olduğu kaydedilen raporda, en büyük charter okul ağının Teksas (Harmony), Ohio (Horizon), Kaliforniya (Magnolia) ve Florida'da bulunduğu bildirildi. Raporda, "Yaklaşık 60 bin öğrencinin eğitim aldığı ve 5 bin civarında kişinin çalıştığı 27 eyaletteki 155 charter okul vasıtasıyla örgüt, ABD devletinden yıllık 500 milyon ABD doları gelir elde etmektedir" denildi.

KIRILMA NOKTASI

Raporda, 15 Temmuz darbe girişiminin kırılma noktası ile TSK ve emniyet içinde darbeye bulaşmayanlara dizilen övgü şu ifadelerle anlatıldı:

"FETÖ/PDY'nin kapsamlı terör eylemi ve darbe girişimi, devlet büyüklerinin ve siyasi partilerin kararlı duruşu, güvenlik güçleri ve halkın direnişi ile bertaraf edilmiştir. Darbe girişimine; Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra diğer illerdeki örgüt mensupları da koordineli olarak iştirak etmiş, ancak Sn. Cumhurbaşkanı ve Sn. Başbakan'ın çağrıları üzerine duyarlı vatandaşlarımızın darbe teşebbüsü esnasında sokağa çıkmalarıyla olayların seyri değişmiştir. FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunmayan TSK ve Emniyet mensuplarımızın vefakâr mücadelesiyle darbecilerin durdurulması sağlanmıştır." (Milliyet)