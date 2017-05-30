FETÖ'cü iş adamları iddianamesi kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON üye ve yöneticilerine yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, "kamu davasını açma görevine aykırılık" ve "suçun sübutuna etki edeceği mutlak sayılan mevcut bir delil toplanmadan düzenlenmediği" gerekçesiyle İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince iade edildi.

HEYET İADE KARARININ KALDIRILMASINA HÜKMETTİ

Bunun üzerine savcılık iade işlemine itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazın kısmen kabulü ile kısmen reddine karar verdi. Mahkeme heyeti, şüpheliler Mehmet Fatih Baltacı ve Lütfi Akmanoğlu hakkında düzenlenen iddianamenin kanuna ve usule aykırı olduğu anlaşıldığından bu kişilere yönelik itirazın reddine karar verdi. Heyet, diğer şüpheliler yönünden itirazın kabulüne karar vererek, iade kararının kaldırılmasına hükmetti.

Bu kararla birlikte iddianame kabul edilmiş oldu. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılık gerekli işlemleri tamamladıktan sonra iddianameye ilişkin tensip zaptı hazırlayarak, duruşma günü verecek.

TUSKON Başkanı Rızanur Meral böyle tehditler savurmuştu

İDDİANAMEDEN

İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay "firari" olmak üzere 30'u tutuklu 86 sanık yer aldı.

İddianamede, Gülen, Meral ve Günay hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından ayrı ayrı 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis ve "örgüt suçu kapsamında özel belgede sahtecilik" suçundan da ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

KAÇ YIL İSTENDİ?

Sanıklardan Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari'ye "örgüt suçu kapsamında özel belgede sahtecilik" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 8,5 yıldan onsekizer yıla kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu 80 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3/1 ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili maddesi kapsamında verdiği İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğin'in 18 Ağustos 2016'da onayladığı el koyma kararına göre, sanıklara ait taşınmazların, ulaşım araçlarının, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarının, gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarının, kıymetli evraklarının, ortağı bulunduğu şirketlerdeki ortaklık paylarının, kiralık kasa mevcutları ve diğer mal varlığı değerleriyle sanıklardan el konulan maddi değer taşıyan eşya ve paraların TCK'nın 54. ve 55. maddeleri uyarınca müsadere edilmesi istendi.

SOSYAL PAYLAŞIM TESPİTLERİ DE YER ALDI

İddianamede, sanıklarla ilgili sunulan deliller olarak da MASAK raporları, şüpheli ifadeleri, sorgu tutanakları ile "Boran", "Demir" ve "Berat" kod adlı gizli tanık anlatımları, TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu sandık kayıt ve hazirun listeleri, iletişim dinleme tutanakları, tanık Yüksel Yılmaz'ın beyanları, ihbar tutanakları, kayyum olarak atanan TMSF raporları, "ByLock" raporları, Bank Asya hesap dökümleri, Digitürk cevap yazısı, il dernekler müdürlüğünce gönderilen dernek üye kayıt listeleri ve sosyal paylaşım tespitleri yer aldı.