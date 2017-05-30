Fırsatçı şebekeye büyük operasyon

İŞ ADAMLARINA TELEFONLU TACİZ



İki şahıs Ankara'da inşaat şirketi sahibi olan işadamı kardeşler Ş.K ile M.K.'nın bir AVM'de bulunan çalışma ofisine geldi. İş adamlarına haklarında Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/PYD-FETÖ/PDY terör örgütleri ve bunların uyuşturucu bağlantıları ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Soruşturma dosyasını çok iyi bildiklerini belirten iki şahıs, iş adamlarını bu durumdan tanıdık arkadaşlarının kurtarabileceğini ifade etti. Emniyetteki üstlerinin 2 milyon dolar verildiği taktirde bu dosyayı kapatabileceği şeklinde teklifte bulundu. İş adamları kendilerinin herhangi bir örgütle bağlantılarının olmadığını dolayısı ile böyle bir önleme ihtiyaç duymadıklarını söyledi. Aynı iki şahıs birkaç gün aradan sonra tekrar iş adamlarının yanına gitti. İş adamlarına polisi zor tuttuklarını, şirketlerine el koyulacağını ve kendilerine büyük bir operasyon yapılacağını ifade etti. İş adamlarından tekrar olumsuz cevap alan şahıslar, iş adamlarının ofisini telefonla arayarak bu işin en üstünde MİT görevlisinin olduğunu, operasyon için düğmeye basıldığını söyleyerek iş adamlarından ofisi boşaltmalarını istedi.



ŞEBEKENİN 5 ÜYESİ TUTUKLANDI



Telefon görüşmesinin ardından kısa bir süre içinde üç kişi ofise gelerek iş adamlarına polis kimlik kartını gösterdi. Polis kimliği taşıyan kişiler iş adamlarına 'bu son şansınız, bak bu işten acilen kurtulun' şeklinde tehditte bulundu. İş adamları Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğüne müracaat etti. Organize ekipler şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Polis iş adamlarından şebeke ile pazarlık yapmasını istedi. 2 milyon dolar ile başlayan pazarlık 1 milyon dolara kadar indirildi. 500 bin dolar kaparo verilmesi için Çukurambar'da bir cafede randevulaşıldı. Polis bankadan seri numaralarının kayıtlı olduğu 500 bin dolar parayı iş adamlarına verdi. Alışveriş yapıldığı sırada Organize ekipler operasyon düzenledi. Operasyonun detaylandırılması sonucu aralarında 1 avukat, 2 polis memuru, 2 iş adamının bulunduğu 12 şahıs nitelikli yağma-şantaj-tehdit suçundan gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.D., R.M. isimli polislerin Ankara'da sivil ekiplerde çalıştığı belirlenirken, iki polisin tutuklananlar arasında olduğu öğrenildi.