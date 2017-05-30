Gazeteci Kadir Demirel'e veda

Giriş Tarihi: 30.5.2017 17:31 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 17:34

Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Kadir Demirel İstanbul Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor

AYRINTILAR GELİYOR...

ARKADAŞINA GÖNDER
Gazeteci Kadir Demirel'e veda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz