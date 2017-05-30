HSK 7 yeni ihtisas mahkemesi belirledi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), terör suçlarına bakmak üzere Ankara ve İstanbul'da 7 yeni ihtisas mahkemesi belirledi.

HSK 1. Dairesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bazı suçlara bakmak üzere belirlenen ihtisas mahkemelerine ilaveten yeni ihtisas mahkemelerinin tespitine yönelik talepler değerlendirildi.

Ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlarda ihtisaslaşmaya gidilmesine ilişkin HSK 1. Dairesinin daha önceki kararları hatırlatılarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap 4, 5, 6 ve 7'nci bölümlerinde tanımlanan suçlar (318, 319, 323 324, 325 ve 332'nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalar için Ankara 21, 22, 23 ve 24 ile İstanbul 28, 29 ve 30. Ağır Ceza Mahkemelerinin daha önce belirlenmiş ihtisas mahkemelerine ilaveten ihtisas mahkemeleri olarak tespit edilmesine karar verildi.