Sedat Şahin Tutuklamaya sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Mayıs tarihinde Beykoz'da bir villaya baskın düzenlemiş, suç örgütü lideri Sedat Şahin ile 2 adamı, polis tarafından gözaltına alınmıştı. Altı saat süren operasyonda villadan çıkan cephanelik ise polis kameralarına yansımıştı.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan organize suç örgütü lideri Sedat Şahin, 14 günlük gözaltı süresinin ardından bugün yoğun güvenlik önlemleri altına adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkan Sedat Şahin, ifadesi ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.