Almanya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'nın "Türkiye aleyhine ne varsa desteklediğini" belirterek, şu anda İncirlik'in Alman parlamenterlerin ziyaretine açılmasının mümkün olmadığını, Almanya'dan olumlu adımlar olursa değerlendireceklerini söyledi.

Gabon Dışişleri Bakanı ile düzenlediği basın toplantısında Çavuşoğlu'na İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etmek isteyen Alman parlamenterlere izin verilip verilmeyeceği soruldu.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR



"Almanya'nın Türkiye'ye bakılında sıkıntılar var, Almanya'nın Türkiye aleyhine ne varsa desteklediğini görüyoruz" diyen Çavuşoğlu, Pazartesi günü Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in de Türkiye'ye geleceğini ve iki ülke arasındaki sıkıntılı konuları görüşeceklerini ifade etti.

"İNCİRLİK BENİM ÜSSÜM, ORADAKİ TASARRUFLAR BANA AİT"



Çavuşoğlu, "Şu anda İncirlik'i ziyarete açmamız mümkün değil, ama Almanya'dan olumlu adımlar olursa değerlendiririz... İncirlik benim üssüm, oradaki tasarruflar bana ait" dedi.

Almanya'nın referandum sürecinde Türk bakanların ziyaretlerini engellemesi ve Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi ile bağlantılı olduğunu ifade ettiği isimlerin iltica ve sığınma taleplerine olumlu yanıt vermesi son dönemde ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

TÜRKİYE ALMAN VEKİLLERİN ZİYARETİNE İZİN VERMEMİŞTİ



Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi ziyaret edecekleri açıklanan aralarında Yeşiller Partili Federal Meclis Başkan Vekili Claudia Roth'un da aralarında bulunduğu Alman milletvekili heyetinin ziyaretini iptal etmişti