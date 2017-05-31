DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi yakalandı!

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Halis Bayancuk'un İstanbul'da olduğu tespit edildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda Bayancuk, gözaltına alındı.
DEAŞ'ın Türkiye'deki destekçi ve sempatizanlarının liderliğini yaptığı belirlenen Ebu Hanzala kod adlı Bayancuk'un Sakarya TEM ekiplerince Sakarya'ya getirileceği öğrenildi.