FETÖ'ye ekonomi operasyonu: 5 tutuklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 10 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na çıkarıldı.

Burada, soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren 10 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 8 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden E.S, E.C, M.A, M.T. ve İ.Ş'nin "FETÖ terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, şüpheliler H.A, O.B. ile Z.T'nin ise adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmasına hükmetti.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Boğaziçi Atlantik Kültürel Dostluk ve İşbirliği Derneği, Nisan İnsan Kaynakları Danışmanlık ve Turizm Limited Şirketi ile Boğaziçi Uluslararası İş Geliştirme ve Eğitim Danışmanlık Tanıtım Ticaret Limited Şirketi üzerinden 2011-2014 yılları arasında, 102 havale işlemiyle toplam 4 milyon 235 bin 400 lira para transferi yapıldığı, ABD'deki bir derneğe ise usulsüz şekilde 5 kilo 200 gram altın aktarıldığı, ayrıca herhangi bir ticari işletmesi olmayan derneğin 2003-2010 yılları arasında da 7 bin yabancı öğrencinin Türkiye gezilerini finanse ettiği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, dernek ve şirket yöneticileri ile ortaklarının da aralarında bulunduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.