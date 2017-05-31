Hedef 80 milyon

Halk oylaması sonrasında yeniden AK Parti
Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
, bin 44 gün sonra ilk kez TBMM'de grup toplantısında konuştu. Erdoğan, grup toplantı salonunda partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Erdoğan konuşmasında, "Bu ülkeye gerçek manada demokrasiyi de, gerçek manada cumhuriyeti de, gerçek manada refahı da getiren AK Parti olmuştur" dedi. Erdoğan özetle şöyle dedi:
İŞİMİZ ARTIK DAHA ZOR
"Bin 44 gün sonra burada sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Anayasa değişikliğinin, demokrasi tarihimizin rekoru olan 'evet' sayısıyla kabul edilmesinin ardından biz de bu hakkımızı kullanmış oluyoruz. Durmak yok, yola devam. Bundan sonra işimiz çok daha zor.
Bu ülkeye gerçek manada demokrasiyi, cumhuriyeti, refahı getiren AK Parti olmuştur. Birileri kabul etmeyebilir. Ama ben sosyal hayatın da bir matematiğinin olduğuna inananlardanım. İki kere iki dörttür. AK Parti, demokrattır. Bunun için milli iradeyi, sandığı, milletin tercihlerini hep en üstte tutmuştur. AK Parti, cumhuriyetçidir. Bunun için bir kişiye, zümreye hizmet, PKK gibi eli kanlı, FETÖ gibi milletimizin değerlerini istismar eden örgütlere değil, sadece ve sadece cumhura dayanmış, millete teslim olmuştur. AK Parti, millidir, yerlidir. Bunun için attığı adımlarda, yaptığı icraatlarda şu veya bu gücün değil, sadece milletin ne dediğine bakmıştır.
AK Parti kucaklayıcıdır. Ülkemizin bütünlüğüne ve milletimizin birliğine husumet göstermeyen herkesi, kökenine, meşrebine, inancına, kılığına bakmaksızın kendisinin doğal parçası olarak görmüştür. Hedefimiz 80 milyon vatandaşımızın tamamının gönlünü kazanmaktır.
AK PARTİ DEVRİMCİDİR, MAZLUMLARIN HAMİSİDİR
AK Parti, aynı zamanda muhafazakârdır. Milletimizin tarihine, kültürüne, değerlerine saldırılmasına karşı çıkmış, bu değerlere sımsıkı sahip çıkmıştır. Bununla birlikte AK Parti devrimci bir partidir. Batı, 'AK Parti, bir sessiz devrim gerçekleştirmiştir' diyordu. Türkiye, Cumhuriyet döneminde en cesur, en ileri, en kapsamlı, en etkili değişimleri AK Parti hükümetleri döneminde yaşamıştır. AK Parti mazlumların hamisidir. Dünyanın neresinde gözü yaşlı, zulme uğrayan mazlum varsa hepsine el uzatmıştır.
DÜNYAYA MESAJ: MEN DAKKA DUKKA
Devrimciyiz diye konuşanlara sesleniyorum, hangi adımı attınız? Siyasi partilere yaşam hakkı vermediniz. Parlamentoda kahir ekseriyetle var olmamıza rağmen, bizi bile kapatmaya yeltendiniz. Bu ülkede kılık kıyafet noktasında bizim yavrularımızı üniversitelerin kapısından kovanlar siz olmadınız mı? Bu milletin fertlerini birbirine düşman ettiğiniz sürece, bu millet size bu ülkede iktidar vermeyecektir.
15 Temmuz gecesi milletimiz devletinde sembolleştirdiği özgürlüğünü, bayrağını, ezanını, inancını, geleceğini korumak için adeta kıyam etmiştir. 249 şehit verdik, 2 bin 193 gazimiz oldu ama hiç olmazsa bu alçak FETÖ'nün kahpe iz sürücülerine bu ülke teslim edilmedi.
Şimdi Ankara, İstanbul duruşmaları başladı. Bu duruşmalarla birlikte bizler tabii, tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine inşallah bu mahkeme kararlarıyla hakların, iade-i itibarın sağlanmasını temin edeceğiz. Aynı zamanda da bunları korumaya kalkan ülkelere 'Buyurun size yargı kararları' deyip önlerine koyacağız. Dünyaya sesleniyorum buradan. Eğer sizler iade-i itibara yardımcı olmazsanız, bilesiniz ki yarın bir gün sizlerin de bizim elimize düşenleriniz olduğu zaman bunları bizden alamayacaksınız. Ettiniz ettiniz, etmediğiniz takdirde kusura bakmayın, 'men dakka dukka'.
DEVRİM GİBİ REFORM
16 Nisan halk oylamasıyla kabul edilen yeni yönetim sistemi de ülkemize kazandırdığımız devrim mahiyetinde bir başka reformdur. Eğer AK Parti'nin bu reformcu, devrimci yönü olmazsa bunca yıl iktidarda kalamaz. Değişim ve değişime olan inancımız milletimizle bütünleşmemize fırsat veriyor. Her seçimde bu yenilenmeyi sürdürerek inşallah milletimize hizmet yolunda daha uzun yıllar hep birlikte çalışacağız."
SAMANYOLU'NU SÖYLEDİLER
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan genel başkan olduktan sonra Meclis'te ilk grup toplantısını dün gerçekleştirdi. Büyük coşkunun yaşandığı toplantıda Kocaeli'nden gelen bir grup partili hep bir ağızdan 'Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek' şarkısını söyledi.
REVİZYON CEVABI: MUHATABI BAŞBAKAN
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, grup konuşmasında da yenilenme mesajı vererek, "15 Temmuz'la birlikte artık can borcumuzun da olduğu milletimize şükranımızı ancak daha iyi hizmet sunarak ifade edebiliriz. Bu yıl sonuna kadar il, ilçe, belde teşkilatlarımızın tamamını güncelleyeceğiz. Çünkü ortada bir metal yoğunluğu var. Çok daha gayretkeş ekiplerle 2019'a hazırlanmamız gerekiyor" dedi.
'YAPAMADIKLARIMIZI YAPACAĞIZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: 14 Ağustos 2001'de partimizi kurduğumuzda milletimize, "Sorunlar çözümsüz değildir' demiştik. Milletimize zorlaştıran değil kolaylaştıran, iten değil kucaklayan, bölen değil birleştiren bir yönetim anlayışı vaad etmiştik. İşte bu anlayışla açıkladığımız parti programımızda yer alan hususların tamamını hayata geçirmenin çabası içinde olduk. Elbette halen yapamadıklarımız var. İnşallah onları da yeni yönetim sistemimizle birlikte gerçekleştireceğiz." Grup toplantısının çıkışında da soruları yanıtladı. Gazetecilerin kabine revizyonuna ilişkin sorusu karşısında Başbakan Yıldırım'ı işaret eden Erdoğan, "Revizyonun muhatabı Başbakan" dedi. Binali Yıldırım'ın yorum yapmaması üzerine gazetecilerin "Olmayacak mı peki?" sorusuna 2 isim de gülerek karşılık verdi. Erdoğan, "Grup toplantısını özlemiş misiniz?" sorusuna da, "Belli olmadı mı konuşmamdan" karşılığını verdi.