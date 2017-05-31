Kandil’i karıştırınca Karayılan Suriye’ye yollamış

Gezi olayları sırasında kamuoyunda "Kırmızı Fularlı Kız" olarak bilinen ve 98 yıl hapis cezasıyla yargılanırken PKK'ya katılan, son olarak Suriye'de YPG saflarında öldürülen Ayşe Deniz Karacagil'in, Kandil'deki Harun kampında bulunan kadın teröristlerin, Murat Karayılan'a, 'Onu kırsal alana göndermiyorsun, burayı İstiklal Caddesi mi sanıyor' diye tepki gösterip isyan etmeleri üzerine, bir süre önce Suriye'ye YPG'ye gönderildiği belirlendi.

Ispartalı olan ve Antalya'da yaşayan Ayşe Deniz Karacagil Antalya'da Gezi eylemlerine katıldı. Başka yasadışı eylemlere de katıldığı belirlenince polis tarafından yakalanan ve boynundaki kırmızı fuları nedeniyle "Kırmızı fularlı" kız olar8ak tanınan Karacagil, 2 Ekim 2013'te çıkarıldığı adliyede tutuklanarak Antalya Cezaevine gönderildi. Bir hafta sonrada Alanya L Tipi cezaevine nakledilen Karacagil, yargılandığı Antalya 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, 127 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

98 YIL HAPİS İSTEMİ

Dosyası da suç niteliği nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Antalya 6′ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci davada, "Kamu malına zarar vermek", "Kamu görevlisine karşı direnmek", "Toplantı, gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet", "Terör örgütü üyeliği" ve "Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenlemek" suçlamalarını birden fazla işlemekten 24 yıldan 98 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlandı.

KARAYILAN'LA MUTLULUK POZLARI