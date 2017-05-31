Kumpas timi sinyal verdi

?CHP'nin eski Lideri Deniz Baykal'a ve MHP'li yöneticilere kurulan kaset komplosu ilgili soruşturma kapsamında polisin yürüttüğü teknik incelemelerde şüpheli FETÖ'cü polislerin olay günü suç yerinden baz kaydı verdiği belirlendi. Buna göre 28 Ağustos 2008 günü öğleden sonra 14.00-17.00 arasında şüpheli şahıslardan beşi Baykal'ın evinin çevresindeydi. Baykal'a kaset kumpası, 7 Mayıs 2010 günü saat 01.00'dan sonra www.habervaktim.com adlı internet sitesinde bir videonun yayınlanmasıyla ortaya çıkmıştı. Video daha sonra yayından kaldırılmıştı. Kaset kumpasıyla ilgili soruşturma eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un yazdığı İn adlı kitapta Baykal olayıyla ilgili yer alan bilgilerin ihbar kabul edilmesi üzerine başlatılmıştı. Soruşturmanın müştekileri arasında Deniz Baykal'ın yanı sıra Bekir Aksoy, Cihan Paçacı, İhsan Barutçu, Deniz Bölükbaşı ve Mehmet Ekici gibi MHP'liler yer alıyor.

Deniz Baykal'a kaset kumpasında rolü olan şüpheliler ifadelerinde suçu birbirlerine attılar. Bu şüphelilerden biri olan Mustafa Koparan ifadesinde, diğer şüpheliler Kaan Özyiğit ve Özgür Türker'in bu işin merkezinde olan kişiler olduğunu düşündüğünü söyledi. Koparan, soruşturma konusu Angora Evleri'nin nerede olduğunu bilmediğini, herhangi bir gözetleme işi yapmadığını, şahıs hakkında herhangi bir önleme dinlemesi ya da teknik araçlarla izleme tedbiri uygulanıp uygulanmadığını bilmediğini söyledi. Bir diğer şüpheli Selim Yasdıbaş, teknik araçlarla izleme faaliyetlerine hiçbir şekilde katılmadığını, o yüzden o tedbirin uygulanması ile ilgili olan süreçten bir bilgisinin olmadığını söyledi. Yasdıbaş, telefonunun baz sinyalinin orada bulunduğunu gösterdiği söylenince de bahse konu yerde gezmiş ve alışveriş yapmış olabilecekleri gibi sudan bir bahane ile cevap verdi. Çalışmada yer almadığı için daire kapısını kimin açtığını ve cihazları kimin yerleştirdiğini bilmediğini de iddia etti. FETÖ'nün istihbaratçı kadrosundaki önemli isimlerden Zeki Güven'in şoförlüğünü de yapan şüphelilerden Rüstem Atik ise Deniz Baykal'a yönelik izleme dinleme faaliyetlerinin içinde olmadığını iddia etti. Atik, telefonunun neden Angora Evleri'nden sinyal verdiği sorusuna ise "Aradan uzun zaman geçtiği için tam olarak hatırlamıyorum. Kaan Özyiğit o bölgeye yakın oturduğu için onu evinden almış olabiliriz" cevabını verdi.Dosyaya göre FETÖ'nün çektiği görüntüleri servis eden kişi, örgütün kalemşörü Cevheri Güven idi. Güven, FETÖ'nün kara propaganda sitelerinden olan ve uzun yıllar Emniyet İstihbarat'taki FETÖ'cü polisler tarafından yönlendirilen aktifhaber.com'u yönetti. Güven, yine FETÖ'nün denetimindeki Nokta Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yaptı. Kaset kumpasının içinde yer alan FETÖ'nün medya ayağından Cehveri Güven yasadışı yollarla Yunanistan'a girdikten sonra yakalanmıştı. Yunan makamları, Güven'in yakalandığını haber verse de Türkiye'nin Güven'i iade taleplerine olumlu yanıt vermemişti. Cevheri Güven'in kumpastaki rolünü deşifre eden isim gazeteci Süleyman Özışık idi. Baykal'a kaset kumpası konusunda tanık olarak ifadesine başvurulan Özışık'ın ifadesi de fezlekede yer aldı.Soruşturmada kaset kumpasının Baykal'la birlikte mağduru olan Nesrin Baytok'un Çukurambar'daki evine yönelik teknik gözetleme faaliyetlerine ilişkin de ayrıntılı bilgilere ulaşıldı. Dosyada 2009 yılının son ayları ile 2010 yılının ilk aylarında yapılan bu illegal faaliyetler, Yiğit Uyar adlı şahsın savcılık ifadesinde verdiği bilgiler doğrultusunda anlatıldı. Buna göre istihbarat şubede görev yapan Abdülvahit Tuncay, Osman Oktay Ilıcan ve Yiğit Uyar obzervasyon (gözetleme) aracıyla Çukurambar'daki adrese gidiyorlar. Burada Deniz Baykal ve Nesrin Baytok'un aynı araçta olduğunu tespit edip izliyorlar.Telefonları Baykal'ın evinden sinyal veren Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı bürolarda görev yapan 5 şüpheli polisin isimleri şöyle: Komiserler Kaan Özyiğit ve Özgür Türker, polis memurları Mustafa Koparan, Selim Yasdıbaş ve Rüstem Atik.