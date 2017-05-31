Lice'de 20 yılın en büyük operasyonu: Hedef ‘Mavi Liste’

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde son 20 yılın en büyük operasyonu için düğmeye basıldı. 10 bin güvenlik görevlisi, Lice kırsalındaki teröristlerin peşinde... Hedefte 2'si İçişleri Bakanlığı'nın 1.5 milyon lira ödüllü mavi listesinde yer alan 3 üst düzey terörist de var. Siyasilere yönelik suikast hazırlığında olan ve İstanbul'da yakalanan kadın terörist M.Y. (23) suikast talimatını PKK'nın sözde özel kuvvetler metropol sorumlusu 'Porspi' kod adlı İshak Özçaktu'dan aldığını itiraf etti. Lice kırsalında olan terörist İshak Özçaktu'nun 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin öldüğü bombalı saldırı ile 17 Aralık 2016'da Kayseri'de askerleri taşıyan otobüse yönelik yapılan ve 14 askerin şehit olduğu hain saldırıların emrini verdiği öğrenildi.Lice kırsalında bulunan yaklaşık 80 teröristin etkisiz hale getirilmesi için Lice'nin bütün köylerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve hava destekli operasyon için düğmeye basıldı. Büyük operasyonda başta teröristler İshak Özçaktu ile örgütün Görese Dağı sorumlusu 'Eylül' kod adlı Murat Üçer ile sözde Orta Saha sorumlusu 'Numan Batman' kod adlı Hejar Çelik'in etkisiz hale getirilmesi planlanıyor. Bu teröristlerden Üçer ve Çelik aynı zamanda İçişleri Bakanlığının en çok aranan teröristler listesinin 1.5 milyonluk mavi kategorisinde yer alıyor. Terörist Hejar Çelik'in ise 12 Mayıs 2016'da Diyarbakır'ın Tanışık köyünde 16 köylünün öldüğü saldırının emrini verdiği belirlendi.Dev operasyonun, Lice kırsalındaki teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği bildirildi. Operasyona Roketler adı verilen Jandarma Özel Harekât timleri, güvenlik korucuları ile polis özel harekât timlerinin de yer aldığı 10 binin üzerinde güvenlik görevlisi katılıyor. Harekatta özel eğitimli köpekler de kullanılıyor. Öte yandan Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'nın sözde "Özel Güç Sorumlusu" Suriye uyruklu Rohat Diyar kod adlı terörist ölü olarak ele geçirildi. Teröristle birlikte 1 adet ABD yapımı M-16 piyade tüfeği de ele geçirildi. 15 yıldan beri örgütün dağ kadrosunda olduğu belirlenen teröristin cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şırnak'ın Uludere ve Silopi ilçelerinde bölücü terör örgütünden kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.