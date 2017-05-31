Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla 20 zanlı gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ByLock kullandıkları öne sürülen 38 kişinin yakalanması için 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen Manisa Celal Bayar Üniversitesinin 2 öğretim görevlisi ve Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi müdür yardımcısı, eski memur ile esnaf ve öğrencilerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, Manisa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik operasyonun devam ettiği öğrenildi.