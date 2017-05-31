’in ile bağlantısı var

Giriş Tarihi: 31.5.2017 09:51 Güncelleme Tarihi: 31.5.2017 10:29
Merkel’in FETÖ ile bağlantısı var

Alman gazetesi Junge Welt yazarı , Alman hükümetinin dolaylı olarak ile bağlantısı olduğunu yazdı.

Alman gazetesi Junge Welt'in Ortadoğu Uzmanı , "15 Temmuz darbe girişiminden sonra Almanya Gülencilerin Mekke'si haline geldi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, Alman hükümetinin 'cülerin darbe girişimine katıldığı yönündeki iddiaları inkar ettiğini yazdı.

"ALMAN HÜKÜMETİNİN FETÖ İLE BAĞLANTISI VAR"

Brauns yazısında, "Alman hükümetinin dolaylı olarak FETÖ ile bağlantısı vardır. Örneğin FETÖ'nün savunucularından ve teşkilatlarından 'Diyalog ve Eğitim Vakfı' Berlin'de ve tüm Almanya'da faaliyet göstermektedir.

2015 ve 2016 yılları arasında Federal İçişleri Bakanlığı'nda bu vakıfın da içinde bulunduğu bir çalışma grubu toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Alman hükümetinin bilgi alışverişinde bulunulduğuna ilişkin itiraflarda bulunulmuştur" dedi. Brauns, FETÖ'nün 1970'li yıllardan itibaren devlete sızdığını belirtti.

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Merkel’in FETÖ ile bağlantısı var
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