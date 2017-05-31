Tunceli'de jandarma karakoluna taciz ateşi

Tunceli'de jandarma karakoluna teröristlerce taciz ateşinde bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, daha önce düzenlenen operasyonlarda terör örgütüne ağır darbe indirilen Kutudere bölgesinin de yer aldığı merkeze bağlı Gökçek köyündeki Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığına, dün gece saatlerinde bir grup terörist tarafından uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı.

Mehmetçik'in anında karşılık vermesiyle ormanlık alana kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.