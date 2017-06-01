3 ay dönmeyen FETÖ'cü atılacak

Partili Cumhurbaşkanı sıfatıyla AK Parti'nin TBMM Grubu'nda ilk konuşmasını yapan Recep Tayyip Erdoğan'ın, FETÖ davaları kapsamında yurt dışına kaçan veya ülke dışında bulunanlara yönelik, "Vatandaşlıktan çıkarılacaklar" ifadesi, gözleri bu kritik sürece çevirdi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik yargı sürecinde yurt dışındaki bazı şüpheliler ülkeye dönmedi, bazıları da yurt dışına kaçtı. İfadeleri alınamayan bu durumdaki şüpheliler ile ilgili 6 Ocak'ta 680 sayılı kanun hükmündeki kararnameyle (KHK) düzenleme yapıldı. KHK'da, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda yapılan değişikliklerle bu kişilerin vatandaşlıktan çıkarılmalarının yolu açıldı.

KHK'ya göre, Türk Ceza Kanunu'nun "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Anayasa'yı ihlal", "Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırı", "Yasama organına karşı suç", "Hükümete karşı suç", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan", "Silahlı örgüt" ve "Silah sağlama" başlıklarındaki suçlar nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen Türk vatandaşları yurt dışında ise mahkeme 1 ay içinde vatandaşlıklarının kaybettirilmesi amacıyla isimlerini Adalet Bakanlığı'na bildirecek.

Habertürk'te yer alan habere göre Adalet Bakanlığı, bu isimlere Resmi Gazete üzerinden "Yurda dön" çağrısı yapacak. Buna rağmen 3 ay içinde yurda dönmeyenler, bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığından çıkarılacak.

İLK BİLDİRİM GÜLEN İÇİN

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Mayıs'ta FETÖ davasının firari sanığı Fethullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 680 sayılı KHK'daki düzenlemeye atıfta bulunan mahkeme, bakanlığa gönderdiği yazıda, "Yargılanması devam eden sanık Fethullah Gülen'in savunması alınamadığından ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı halde bu sanığın yurtdışında bulunduğu anlaşıldığından gereğinin takdir ve ifası, KHK hükmü gereğince Adalet Bakanlığı'na sunulmuştur" ifadesini kullandı.