Darbecilerin tiyatrosu pes dedirtiyor! Neredeyse kahraman olacaklar

15 Temmuz darbe girişimi davası sanıklarının neredeyse tamamı, onları suç üstü yapan ses ve görüntü kayıtlarına rağmen, terör örgütü FETÖ ve darbeyle bir ilgileri olmadığını savunmaya çalıştı. Hatta 'mağdur edebiyatı' yapmaya kalkıştılar. Gözaltı ve tutuklama sürecinde emniyet ve savcılıkta verdikleri ilk ifadelerde suçunu itiraf eden sanıklar, mahkemedeki savunmalarında 'O ifadeleri 'baskı-işkence altında verdiklerini' öne sürdü. Duruşmaları takip eden mağdurlar ve avukatlarının izlenimleri ve FETÖ soruşturmalarına bakan emniyet istihbarat yetkililerine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin sanıkları hala FETÖ talimatıyla hareket ediyor, mahkemeleri tartışmalı hale getirmeye çalışıyor. Organizasyonun temelinde, cezaevlerinde 'imzayla' bir araya gelen 10'ar kişilik gruplar yer alıyor. Terör örgütü FETÖ, 15 temmuz öncesindeki örgüt üyesi-örgüt imamı ilişkisini cezaevlerinde de kurarak koğuşları adeta örgüt karargahına çevirmiş durumda.

İşte davalarda yaşanan inanılmaz olaylar ve dudak uçuklatan yalanlar;