cilerin tiyatrosu pes dedirtiyor! Neredeyse kahraman olacaklar

Giriş Tarihi: 1.6.2017 10:15 Güncelleme Tarihi: 1.6.2017 10:33
Darbecilerin tiyatrosu pes dedirtiyor! Neredeyse kahraman olacaklar

15 Temmuz ihanetinin eli kanlı katilleri, mahkemede tek tip savunma yaparak neredeyse kendilerini kahraman ilan ediyorlar.Suçüstü yakalananlar bile mağdurlarla alay eder gibi inkarı seçiyor.

15 Temmuz girişimi davası sanıklarının neredeyse tamamı, onları suç üstü yapan ses ve görüntü kayıtlarına rağmen, terör örgütü ve darbeyle bir ilgileri olmadığını savunmaya çalıştı. Hatta 'mağdur edebiyatı' yapmaya kalkıştılar. Gözaltı ve tutuklama sürecinde emniyet ve savcılıkta verdikleri ilk ifadelerde suçunu itiraf eden sanıklar, mahkemedeki savunmalarında 'O ifadeleri 'baskı-işkence altında verdiklerini' öne sürdü. Duruşmaları takip eden mağdurlar ve avukatlarının izlenimleri ve FETÖ soruşturmalarına bakan emniyet istihbarat yetkililerine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin sanıkları hala FETÖ talimatıyla hareket ediyor, mahkemeleri tartışmalı hale getirmeye çalışıyor. Organizasyonun temelinde, cezaevlerinde 'imzayla' bir araya gelen 10'ar kişilik gruplar yer alıyor. Terör örgütü FETÖ, 15 temmuz öncesindeki örgüt üyesi-örgüt imamı ilişkisini cezaevlerinde de kurarak koğuşları adeta örgüt karargahına çevirmiş durumda.

İşte davalarda yaşanan inanılmaz olaylar ve dudak uçuklatan yalanlar;

ARKADAŞINA GÖNDER
Darbecilerin tiyatrosu pes dedirtiyor! Neredeyse kahraman olacaklar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz