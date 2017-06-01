İki FETÖ’cüye çirkin tweetlerden yakalama kararı!

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in geçirdiği trafik kazasında vefat etmesi ardından Cumhuriyet Gazetesi'ne ait resmi Twitter hesabı başta olmak üzere bazı sosyal medya hesaplarından çirkin tweetler atılmıştı. Cumhuriyet Gazetesi İnternet Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, gazetenin resmi Twitter hesabından atılan 'İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti' mesajı ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İKİ İSİM HAKKINDA ÇOK SAYIDA YAKALAMA KARARI BULUNUYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Başsavcı'nın vefatı ile ilgili çirkin tweetler paylaşan Fethullahçı Terör Örgütü'nün yöneticileri Tuncay Opçin ve Emrullah Uslu hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık başka suçlardan da her yerde aranan iki firari hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmesini talep etti.

Kararı değerlendiren İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, Tuncay Opçin ve Emrullah Uslu hakkında yakalama kararı çıkarttı. FETÖ/PDY'nin yöneticileri olan iki ismin örgüt lideri Gülen'in bulunduğu ABD'de yaşadıkları biliniyor. İki isim hakkında da çok sayıda yakalama kararı bulunduğu kaydediliyor.