SON DAKİKA: Şırnak'ta askeri helikopter düştü!

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopter kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Cougar tipi helikopterin havalandıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılması sonucu düştüğü bildirildi.

Açıklamada, olay yerine kurtarma ekiplerinin intikal ettiği bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesiyle ilgili olarak yetkililerden bilgi aldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde bir askeri helikopterin düştüğüne ilişkin ilk bilginin, Beştepe'de MGK Toplantısının ardından MGK üyelerine verilen iftar esnasında ulaştığını açıkladı.

Helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak düşmesiyle meydana gelen elim kazada can kayıpları da olmasından derin üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit askerlere Allah'tan rahmet temennisi eşliğinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a başsağlığı dileklerini de ilettiği kaydedildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN TAZİYE

Başbakan Yıldırım: "Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir helikopterin, yüksek gerilim hatlarına takılarak kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 13 askerimizin şehit olduğu haberini teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Bizleri derin bir acıya boğan bu elim olayda, şehit olan kahraman vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

BAKAN ALBAYRAK'TAN TAZİYE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde askeri helikopterin düşmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak'ta helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabrı cemil dilerim. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN'DAN TAZİYE

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kahraman, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 13 askerin şehit olması nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak gayesiyle bölücü terör örgütü mensuplarına karşı, kararlı ve etkili bir mücadele yürüten silahlı kuvvetlerimiz mensubu 13 askerimizin, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde geçirdikleri elim bir kaza neticesinde şehit olmalarından büyük üzüntü duydum." ifadelerine yer verdi.

Milletin birlik ve beraberliğini muhafaza etmek, devletin bağımsızlığını korumak gayesiyle bölücü ihanet şebekesine karşı yurt içinde ve yurt dışında gece-gündüz demeden yürüttükleri operasyon sırasında şehit olan kahraman askerlere Allah'tan rahmet dileyen Kahraman, şehitlerin yakınlarına ve silahlı kuvvetlerin tüm mensuplarına sabr-ı cemil ve başsağlığı diledi.

TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Olayla ilgili TSK'nın resmi sitesinden yapılan basın açıklaması şu şekilde;

31 Mayıs 2017 Çarşamba günü, Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde 13 personelimizin bulunduğu AS 532 COUGAR tipi bir helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra, ilk alınan bilgilere göre, yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55 sularında kaza kırıma uğramıştır. Olayla ilgili inceleme devam etmektedir.

Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızın şehit olduğu bilgisi alınmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

BAKANLAR ŞIRNAK'A GİTTİ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Generkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Şırnak'a gidiyor.



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Şınak'a gidiyor.

Şırnak'ta askeri helikopter düştü!

TÜMEN KOMUTANI HELİKOPTERDEYDİ



Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Şenoba'dan birlikleri denetlemek amacıyla kalkan ve içerisinde 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile albay ve yarbayların da bulunduğu Coogeer tipi helikopter ile Irak sınırında bulunan Uludere ilçesine bağlı Şenoba mevkiinde irtibat kesildi. Bir süre sonra helikopterin düştüğü belirlendi.

Olay yerine helikopterler ve zırhlı araçlarla çok sayıda asker ile ambulans sevk edilirken, şehitlerin olduğu öğrenildi.



Bazı kaynaklar, helikopterin bölgedeki en yüksek zirvelerden birinde Uludere-Beytüşşebap hattına çarparak düştüğünü ileri sürdü.



Bölgede incelemeler sürerken, helikoptere ulaşılıp ulaşılamadığı henüz teyit edilmedi.