açıkladı, 2 öldürüldü

Giriş Tarihi: 1.6.2017 10:15 Güncelleme Tarihi: 1.6.2017 10:15
TSK açıkladı, 2 terörist öldürüldü

'dan yapılan açıklamada, Diyarbakır Lice’de düzenlenen operasyonda 2 in etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama şöyle:

"31 Mayıs 2017 tarihinde akşam saatlerinde, Şırnak/İkiyakalar ve Diyarbakır/Lice'de devam eden hava destekli operasyon kapsamında birliklerimize silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen hava harekâtı sonucunda, Şırnak/İkiyakalar'da bir mağara ve bir DOÇKA silah mevzii; Diyarbakır/Lice'de de BTÖ'ye ait bir barınma alanı imha edilmiş ilk tespitlere göre iki bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."

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TSK açıkladı, 2 terörist öldürüldü
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