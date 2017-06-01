TSK'dan K. Irak'a operasyon: 6 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan bölücü terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi, bir Doçka uçaksavar mevzisi imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında bulunan bölücü terör örgütü üyeleri tespit edildi.

Bunun üzerine havalanan savaş uçakları, 6 teröristi etkisiz hale getirdi, bir Doçka uçaksavar mevzisini imha etti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetler hava harekatının ardından üslerine döndü.