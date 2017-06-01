Türk Telekom baskını davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ulus'taki Türk Telekom binasını kontrol altına almaya çalışan 27'si Kara Harp Okulu Komutanlığı subay adayı kursiyer, 29 kişinin yargılandığı davada, sanık er Orçun Tink tahliye edildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen davanın öğleden önceki bölümünde tanıklar dinlendi.

Tanık U.Ö, darbe girişiminin yaşandığı gece eşinin Türk Telekom binasında alıkonulan müştekiler arasında yer aldığını söyledi. Eşini evine götürebilmek için çaba sarf ettiğini, ancak firari sanık yarbay Ömer Ergenekon'un kendisine engel olduğunu anlatan U.Ö, sanık kursiyer subayların darbe girişiminden haberdar olmadığını savundu.

U.Ö, "Onlara darbe girişiminden bahsettiğimde 'çok şaşırdıklarını' gördüm. Eşimi bırakması için kendisiyle görüştüğüm Yarbay Ergenekon, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğunu söyledi." dedi.

"POLİSE TESLİM OLUN"

Tanık Yarbay D.U. da 15 Temmuz akşamı Harp Okuluna gittiğini, ancak darbeciler tarafından içeri alınmadığını anlattı.

Yarbay Ergenekon'un beraberinde Türk Telekom binasına götürdüğü sanık kursiyerlerin kendisini arayarak, "Başımızda bir yarbay var. Ne olduğunu bilmiyoruz, suç işlemek istemiyoruz" dediklerini aktaran D.U, bunun üzerine yarbay Ergenekon'u aradığını söyledi.

Bütün çabasına rağmen Ergenekon'un görüşme talebini kabul etmediğini ifade eden D.U, yaşananların darbe girişimi olduğunu fark ettikten sonra kursiyerlere ulaşarak, "Rütbesi ne olursa olsun kanunsuz emirlere uymayın, polise teslim olun." şeklinde emir verdiğini kaydetti. D.U, kursiyerlerin emrini yerine getirerek, polise teslim olduklarını sözlerine ekledi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Tanık beyanlarının ardından sanık avukatlarının tahliyeye yönelik talepleri ile duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme ara kararını açıkladı. Buna göre olay tarihinde vatani görevini yapan davanın tek er sanığı Orçun Tink'in tahliyesine, diğer sanıkların ise "mevcut delil durumu", "sanıklar hakkındaki beyanlar" ve "bu aşamada adli kontrol şartlarının yetersiz kalacağı" gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Ayrıca sanık avukatlarının, bazı isimlerin tanık olarak dinlenmesine yönelik talebini reddeden mahkeme, sanıklarla ilgili detaylı ByLock sorgulaması yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör amaçlı cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından da ayrıca cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamede, 27 subay adayı kursiyerin Türk Telekom Ulus binasını kontrol altına alma girişiminin darbe girişimine yönelik önceden planlı bir faaliyet olduğunun değerlendirildiği belirtilerek, darbecilerin, darbenin başarı ihtimalinin azalmasına paralel olarak suç delillerini ortadan kaldırmaya yönelik girişimde bulundukları, kamera kayıt cihazlarını imha etmeye çalıştıkları ifade ediliyor.