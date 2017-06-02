Bir yıl önce kaçıyorlardı, şimdi akın akın geliyorlar

Diyarbakır'da, çözüm sürecinin sona ermesinin ardından 2015'in son dönemlerinde etkisini arttıran çatışmalı ortam 2016'nın yarısına kadar devam etmiş, bu süreçte turistler kenti adeta kaçarcasına terk etmişti. Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması bir nebze olsun hareketlendirme getirdiyse de turist sayısı beklenenin çok altında kaldı.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN TERCİHİ DİYARBAKIR

Çatışmalı sürecin 2016'nın ikinci döneminden sonra bitmesi ve ardından oluşturulan huzur ortamı meyvelerini vermeye başladı. Geçtiğimiz yılın ilk 4 ayına göre bu yılın ilk dört ayında yabancı turist sayısında yüzde 300'e varan artış yaşandı. Gelen turistlerin en az bir gece Diyarbakır'da konakladığı düşünülünce rakam yüzde 500'leri buldu.

Yabancı turist sayısı da geçtiğimiz yılın ilk 4 ayına göre yüzde 150'ye varan bir artış gösterdi. Yine konaklama düşünüldüğünde bu oran yüzde 300'leri buldu.

"TUR OPERATÖRLERİ DİYARBAKIR'A TEKRARDAN TURİST GÖNDERMEYE BAŞLADI"

Kente gelen turistler ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bölge Başkanı Mehmet Akyıl, 2015'in sonralarından 2016'nın başlarına kadar Diyarbakır'da olumsuz bir durumun söz konusu olduğunu söyledi. Akyıl, "Haliyle turist anlamında çok ciddi bir kaybımız oldu. Fakat 2017 ile beraber Diyarbakır'da huzur ortamı oluştu. Turistler gelmeye başladılar. Bizler de Diyarbakır'a tur operatörlerini getirmeye başladık. Operatörler de gelip huzur ortamında Diyarbakır'ı gördüler ve gerçekten inandılar. Bunun ardından tekrardan Diyarbakır'a turist göndermeye başladılar. Haliyle kıyaslama yaptığımız zaman çok ciddi bir fark olduğunu görebiliyoruz. Bugün yüzde 50'den fazla bir artış görülüyor fakat Diyarbakır'a sabah gelip konaklamayı Mardin'de yapan birçok turist var. Onları da koyduğumuz zaman yüzde 100'den fazla bir artışın olduğunu görebiliyoruz. Yabancı turist sayısı çatışmalı ortamda tamamen durmuştu. Şimdi yabancılar da gelmeye başladı. Rakamlara bakıldığı zaman yüzde 300'e varan bir artış var. Ama bu yeterli değil. Önce yerli ardından yabancı turist ile alakalı çok ciddi çalışmalarımız olacak. Diyarbakır'da huzur ortamı gerçekten oluştu. Diyarbakır'da turistin gelip görecek, rahatlıkla gezecek yerleri tamamen oluştu. Birçok tur operatörü GAP turlarına Diyarbakır'ı dahil etmemelerine rağmen turistleri Diyarbakır'a getirip gezdirdi. Biz çözüm süreci zamanında turist akımı başladı, tam sürecin bitme noktasına yakın Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri UNESCO'ya girdi. Bununla birlikte turist artışı oldu fakat malum ortam nedeni ile ciddi bir düşüş oldu. Biz artık bunu pazarlayabileceğimize inanıyoruz" dedi.

OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İ GEÇTİ

Kentte faaliyet yürüten Liv Süit Otel Genel Müdürü Ferman Zaman ise 2016'nın o çatışmalı süreci ile bu yılın ilk dönemleri düşünüldüğünde arada uçurumun olduğunu söyledi. Zaman, şöyle konuştu:

"Arada neredeyse yüzde 70 yüzde 80 oranında bir fark var. İlimiz çok güzel, peygamberler şehri, bu güzellikleri turizm açısından değerlendirmemiz gerekir. Biz Diyarbakır'a daha fazla turist gelmesini istiyoruz, bölgemizde turizm ile ilgili çok güzel gidişat var. Devletimiz valilik hep birlikte çok güzel çalışma içerisindeyiz. Biz inanıyoruz ki çok daha iyi olacak. Otellerimizin doluluk oranı değişiyor, yüzde 50-80 arasında bir oran var. Biz yüzde 80 ile gidiyoruz, geneli yüzde 70 ve üstünde. Beklentimiz şehrimize daha çok turist ağırlamak, inanıyoruz ki bu huzur ortamında her şey gerçekleşecek."