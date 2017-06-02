"Bıyık bırakarak bizi kandıracağını mı sanıyorsun"

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın dünkü duruşmasında, FETÖ'cü kalkışmanın beyin takımı olan Yurtta Sulh Konseyi üyeleri arasında yer alan ve Genelkurmay Başkanı Akar'ın danışmanı olması nedeniyle kalkışmada Genelkurmay karargahındaki faaliyetleri koordine eden eski Albay Orhan Yıkılkan sorgulandı.



Kendisini savunmaktan çok eski dönemlerde görev başında olan askeri personeli suçlamayı tercih eden Yıkılkan, daha önce de 15 Temmuz benzeri darbe girişimi ihbarları geldiğini iddia ederken suçlamalarını dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na kadar yöneltmeye çalıştı. Yıkılkan ifadesinde, 2015 yılı Aralık ayı ile 2016 Şubat ayında iki darbe girişimi istihbaratı aldıklarını, bunları Genelkurmay Başkanı Akar'a rapor ettiklerini söyledi. Akar'ın da bu bilgileri, Milli İstihbarat Teşkilatı üzerinden dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na ilettiğini iddia etti.



Yıkılkan, "Darbe girişimini sizce kim yaptı?" sorusuna, "Bence bunu karışık gruplar yaptı." yanıtını verdi. Bu yanıt üzerine salondan "FETÖ, FETÖ" sesleri yükseldi. Bunun üzerine Yıkılkan, "Bunun içinde FETÖ de olabilir, başkası da olabilir." ifadelerini kullandı.



Darbeci albay, 2016 yılı Şubat ayındaki kalkışmanın 4 hava üs komutanı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan da 1 olmak üzere 5 general tarafından planlandığı bilgisinin kendilerine ulaştığını ileri sürdü. Yıkılkan, Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in ısrarlı soruları üzerine, üs komutanlarının ismini hatırlamadığını, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki generalin 15 Temmuz'da şehit Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci Semih Terzi olduğunu söyledi. Sanık Yıkılkan, Terzi'nin isminin bu raporda yer alıp almadığının sorulması üzerine, istihbaratın bu şekilde somut isimlendirecek kadar kesin olmadığını ifade etti. Yıkılkan bu istihbaratın kaynağını, "bir karacı albay" olarak açıkladı ancak isim belirtmedi.

Yıkılkan, uluslararası pek çok çevrelerin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olduğu için darbe girişimlerine sıcak baktığını bu yöndeki bilgileri de Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmelerinde aktardığını kaydetti.



BIYIK BIRAKARAK BİZİ KANDIRACAK MISINIZ?

Yurtta Sulh Konseyi üyelerinden darbeci eski Yarbay Murat Koçyiğit de savunmasında, 15 Temmuz akşamı Akıncı Üssü'ne arkadaşı Albay Ahmet Özçetin'i ziyarete gittiğini ileri söyledi. Koçyiğit sorular üzerine Özçetin'in bu üsteki görevine bir yıl önce atandığını söyledi. Koçyiğit, "Albay Özçetin'i arayıp ziyarete geleceğinizden haberdar etmiş miydiniz?" sorusu karşısında, "Ziyareti giderken annemi bile arayarak gitmem. Ben ziyaretlerimi çat kapı yaparım" dedi.



Akıncı Üssü'ne sivil olarak gittiğini söyleyince Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, Koçyiğit'e üsteki askeri kıyafetli fotoğraflarını gösterdi. Bunların kendisi olmadığını söylemesi üzerine Başkan Dik sanığa, "Bıyık bırakarak bizi kandıracağını mı sanıyorsun" diyerek tepki gösterdi.