'ndan nin haberine sert tepki!

AA

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Giriş Tarihi: 1.6.2017 22:14 Güncelleme Tarihi: 2.6.2017 01:49
Dışişleri Bakanlığı'ndan Die Welt gazetesinin haberine sert tepki!

Sözcüsü Büyükelçi , "nin iddiasının aksine, bir Zirvesi'ne ev sahipliği yapma önerimizin reddedilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu gibi asılsız haberler, ülkemiz hakkında olumsuz algı yaratma amacına yöneliktir." ifadesini kullandı.

Sözcüsü Büyükelçi , konuya ilişkin açıklamasında, Alman "Die Welt" gazetesinde 'nun 2016 Varşova Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı zirve davetinin, aralarında , Fransa, Hollanda ve Danimarka'nın bulunduğu birçok NATO ülkesi tarafından reddedildiğinin ileri sürülmesinin hayretle karşılandığını belirtti.

NATO Genel Sekreterince de açıklandığı üzere, Brüksel'deki toplantıda 2018 yılında bir zirve düzenlenmesinin kararlaştırıldığını anımsatan Müftüoğlu, bu zirvenin yerinin ve tarihinin gelecek haftalarda belirlenmesinin beklendiğini kaydetti.

Müftüoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Brüksel'deki toplantıda, ondan önceki NATO platformlarında ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmelerde bu konuyu dile getirdiğinin altını çizerek 'nin Brüksel toplantısından sonraki ilk zirvelerden birine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunun beyan edildiğini vurguladı.

Sözcü Müftüoğlu şöyle devam etti:

"Dolayısıyla nin iddiasının aksine, bir NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapma önerimizin reddedilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu gibi asılsız haberler ülkemiz hakkında olumsuz algı yaratma amacına yöneliktir."

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Die Welt gazetesinin haberine sert tepki!
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