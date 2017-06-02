FBI’dan yeni skandal!

FBI yetkilileri, FETÖ'nün kontrolü altında olan Pasifika Enstitüsü'nde iftar yemeğine katıldı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Los Angeles'te bulunan Pacifica Graduate adlı kurumunun iftar yemeğine katıldı.

RESMİ TWITTER HESABINDAN YAYINLADILAR

FBI Los Angeles'in resmi Twitter hesabından yayınlanan fotoğrafta, FETÖ üyeleri ile birlikte FBI ve polis yetkililerinin olduğu görüldü. Federal Büro (FBI) 2016 yılında, söz konusu kuruma FBI Toplum Liderliği Ödülü (DCLA) vermişti.