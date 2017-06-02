minibüsü devrildi: Yaralı askerler var

Giriş Tarihi: 2.6.2017 20:13 Güncelleme Tarihi: 2.6.2017 20:27
Jandarma minibüsü devrildi: Yaralı askerler var

'nın ilçesinde bir olaya müdahale etmeye giden askerleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı.

'nın ilçesinde minibüsünün devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler, Arslanlı Mahallesi'ndeki bir olaya müdahalede bulunmak için minibüsle hareket etti. Adana Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki ağaca çarpan minibüs devrildi.

Jandarma minibüsündeki 8 asker çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Jandarma minibüsü devrildi: Yaralı askerler var
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