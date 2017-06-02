Rus savaş gemisi İstanbul'dan geçti

DHA

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Giriş Tarihi: 2.6.2017 11:34
Rus savaş gemisi İstanbul'dan geçti

Rus Donanması'na ait "152" borda numaralı 'Nikolay Filchenkov' adlı savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan sahil güvenlik botu ve deniz polisi eşliğinde geçti.

Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı olan 152 borda numaralı 'Nikolay Filchenkov' çıkarma gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.Sabah saat 08.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yapan gemi yaklaşık bir buçuk saate boğazdan geçişini tamamlayarak Karadenize açıldı. Geminin boğazda seyrettiği sırada güvertede Rus askerlerinin bazılarının tek sıra halinde beklediği görüldü.Geminin boğazdan geçişi esnasında bir çok asker de İstanbul Boğazını izledi. Sahil Güvenlik botu ve Deniz Polisi de geminin geçişine eşlik etti.

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Rus savaş gemisi İstanbul'dan geçti
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