Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI

MÜSİAD Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü genel kurulda genel başkanlığa aday olan Abdurrahman Kağan kardeşimi şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

MÜSİAD'dan önümüzdeki dönemde daha çok iş beklediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Derneğimizi bu ülkeden kazandığını yine bu ülke için harcama anlayışı ile hareket eden bir teşekkül olarak değerlendiriyorum. MÜSİAD'ın yönetimine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.,

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

Geçen yıl ki genel kurulunuzdan bu yana ülke ve millet olarak ne gibi sorunlar yaşadığımızı gözünüzden geçirin. Türkiye 7 Haziran'da koalisyon döneminin sancılarını yeniden kapısında buldu. O dönem koalisyon da olur diyenlere bir cevap oldu. Teröristleri devlete meydan okumak için açtıkları çukura gömerek ülkemizi büyük bir tehlikeden kurtardık. Aynı dönemde DEAŞ yoğun saldırılarına başladı. FETÖ ise ihanetlerine zaten ara vermiyordu. Her top yekün saldırı gibi bu saldırının da ekonomi ayağı ihmal edilmedi. 2016 yılında Türkiye yeni bir atılıma girmişti. 15 Temmuz darbe girişimi ile işte bu sırada karşılaştık. Özgürlüğümüze, namusumuza el uzatan hainlere ülkeyi bırakmadık. Milletimle gurur duyuyorum. Tüm gücümüzle FETÖ'nün üzerine gittik. Tespit edilebilen ne kadar FETÖ mensubu varsa hepsinden hesap sormaya başladık. Şu anda temizlik harekatı yapıyoruz.

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