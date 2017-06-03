MÜSİAD Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü genel kurulda genel başkanlığa aday olan Abdurrahman Kağan kardeşimi şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

MÜSİAD'dan önümüzdeki dönemde daha çok iş beklediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Derneğimizi bu ülkeden kazandığını yine bu ülke için harcama anlayışı ile hareket eden bir teşekkül olarak değerlendiriyorum. MÜSİAD'ın yönetimine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.,

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

GEZİ OLAYLARI İÇİN KILIÇDAROĞLU'NUN TWEET'İ



Gezi olaylarının 4. yıldönümü ve biliyorsunuz. Ana muhalefetin başı Gezi olaylarının dördüncü yıl dönümünde tweetler atıyor. Diyor ki, hak ve özgürlük mücadelesini verenleri selamlıyorum. Neyin hak ve özgürlük mücadelesi? Size ne yapıldı ki hak ve özgürlük mücadelesi veriyorsunuz. Bu mücadeleyi vermek Yeşilköy Havalimanı'ndan kaçarak Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine sığınmak mıdır? Zaten 15 Temmuz'da da kaçaklardansın. 7 Ağustos'ta bizim buluşmamıza gelmen bir vesileydi. Önce gelemeyeceğini söyledin. Sonra baskı geldi ondan sonra gelmeye karar verdin. Bunlarda barış, birlik, beraberlik böyle bir dert yok. Şimdi yaptıkları çalışma bölücü terör örgütünün de arkasında durduğu örgütlerle iş birliği yapma gayretindeler. Daha dün Taksim'de yürüyüş yapıyorlar. CHP'li vekillerde onlarla beraber... Ülkemizi bu çapulculara bırakmamak için bedeli ne olursa olsun mücadeleyi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi yanıt!