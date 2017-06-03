KDK Ombdusmanı Malkoç: İnsanlarımızın mağduriyetlerini gideriyoruz

Malkoç, şunları kaydetti:

VATANDAŞIN AVUKATIYIZ

Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin işleyişinden doğan haksızlıklara karşı vatandaşın hakkını aradığı bir kurumdur. Vatandaşla idare arasında köprü görevi görmekteyiz. Vatandaşın bir nevi avukatıyız. Kurumumuzu farklı kılan hususlardan birisi de ikna gücüne dayalı uzlaştırıcı rolünde saklıdır. Bu nedenle şikâyetlerin daha hızlı, etkin çözümü için Kurumumuzca uzlaşma ve dostane çözüm faaliyetlerine önem verilmektedir. Kurumumuza gelen başvuruların bir bölümü inceleme ve araştırma safhasında ilgili idare ile yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşma ve dostane yollarla çözülmektedir.

KARARLARA UYMAYANLARIN TBMM'DE TERLEDİKLERİNİ GÖRÜYORUZ

Verdiğimiz kararlarla hem hukukun üstünlüğünü hem de insan hakları konusunda idareyi ve toplumu duyarlı hale getiriyoruz. Kurumumuz ilgili idareye tavsiye kararı verdiğinde buna uymayan kurum, hukuka uymamış bir kurum addediliyor. Hiçbir kurum böyle olsun arzu etmeyiz. Ayrıca bizi, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçti. Biz faaliyetlerimizi yıllık rapor halinde TBMM'ye sunarız. Raporlarımız TBMM'de müzakere edilir, tartışılır ve Resmi Gazete'de yayınlanır. Kararlarımıza uymayan yöneticileri TBMM'ye bildiriyoruz. Meclisin ilgili komisyonu kararlarımıza uymayan idarelerin yetkililerini çağırıyor ve niçin kararlara uymadığını sorguluyor. TBMM'de böyle bir duruma muhatap olmak kolay bir şey değil çünkü kararlara uymayan arkadaşların TBMM'ye geldiklerinde terlediklerini görüyoruz.

İNSANLARIMIZIN MAĞDURİYETLERİNİ GİDERİYORUZ

Kurumumuz, idarenin yaptığı her türlü hizmetlerden gelen başvuruları incelemektedir. İnsanlarımızın mağduriyetlerini gideriyoruz. Örneğin; YGS'ye nefes açıcı tüp ilaçla girdiği gerekçesiyle sınavı geçersiz sayılan astım hastası lise öğrencisi mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Kurumumuza başvurdu. Kurumumuz ise, ÖSYM yetkilileri ile görüşerek öğrencimizin sınavı geçerli sayıldı ve mağduriyeti giderildi. Bir başka başvurucu ise, engelli kızının Türk vatandaşı olmadığından dolayı zihinsel gelişim eğitimi ve fizik tedavisi göremediğini belirterek, destek eğitimi alması talebiyle Kurumumuza başvurdu. Kurumumuzun yoğun çabası sayesinde özel bir anaokulunda eğitim almaya ve tedavi görmeye başladı.

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 25'İ KDK'YI TANIYOR

Kamu Denetçiliği Kurumu, dört yıllık süreçte hem altyapısını tamamladı hem de 25 bine yakın başvuruyu inceledi. Kurumumuz halk nezdinde yeterince bilinip tanınmıyor. On bin kişi üzerinde yapılan ankette Ombudsmanlık ya da Kamu Denetçiliği Kurumu'nu duydum diyenlerin oranı yüzde 25'tir. Bu kurum ne iş yapar diye sorulduğunda cevap verebilenlerin oranı yüzde 10. Kurumumuzun tanıtımı için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kurumumuz tanındıkça vatandaşın ilgisi ve müracaatı artıyor."