'un lığı CHP'nin taşlarını da oynatır mı?

Giriş Tarihi: 4.6.2017 11:19 Güncelleme Tarihi: 4.6.2017 11:53
Ali Koç'un adaylığı CHP'nin taşlarını da oynatır mı?

Melih Altınok bugünkü yazısında 'un 2018 için lığına olmasını çeyrek asırlık Aziz Yıldırım yönetiminin değişme ihtimaliyle birlikte değerlendirdi ve konuyu siyasete getirdi. Altınok Bu değişimin örnek olup "İnönü gelse delege yapmazlar" denilen CHP'de yeni bir siyasi aklın doğuşunu sağlayabileceğini yazdı. İşte yazısından öne çıkanlar:

Dün Beşiktaş, Boğaz'da taraftar donanmasıyla şampiyonluğunu kutlarken ı Aziz Yıldırım kürsüden salvolar yapıyordu.
Aynı saatlerde ajanslara bomba bir haber düştü.
Kulislerde adı Fenerbahçe başkan ı olarak geçen Ali Koç, 2018 yılında kulübünyönetimine aday olacağını resmen açıkladı.

Şaka bir yana olmaz olmaz demiş eskiler. Bakarsınız bir dip dalga yaratır Koç ardından da neredeyse çeyrek asırlık Fenerbahçe yönetimini deviriverir.

Üstelik bu devrim sadece Fenerbahçe'ye değişim ve yenilenme vaat eden bir başkan kazandırmakla da kalmaz...

Kim bilir bakarsınız, futbol camiasıyla aynı dertten, lider sultasından, mustarip siyasi hayatımızda da domino etkisi yaratır bu değişim.
Örneğin göreve geldiği 7 yılda 7 seçim kaybettiği halde sadece delege hâkimiyetiyle CHPGenel Başkanlık koltuğunda oturan tek adam Kılıçdaroğlu'nun karşısına 'tan feyz alan alternatif bir isim çıkar.

"İsmet İnönü gelse delege yapmazlar" denilen Genel Merkezin markajını deler, delegeyi etkiler ve tabanın değişim ve başarı talebini yönetime taşır...

Evet, yazıya futbol konuşarak başlamama şaşırdığınızı biliyorum.

Ne yapayım, futbol yazısı süsü verilmiş bir makaleyle konuya girersem, 16 Nisan referandumunun elzem kıldığı siyasi partiler ve seçim uyum yasaları belki birilerinin aklına gelir diye düşündüm.

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Ali Koç'un adaylığı CHP'nin taşlarını da oynatır mı?
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