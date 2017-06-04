Darbecilerden sistematik inkâr

FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemleri yönetenlerin de aralarında olduğu 221 sanık hakkında açılan davada, sanıklar kamera görüntüleri ve telefon konuşmaları gibi en net kanıtları dahi inkâr yarışına girdi. Sanıklar, önceki itiraflarını da mahkemede yalanladı. Darbecilerin bu tutumu, Marmaris'e giden suikast timinin yargılandığı dava başta olmak üzere, daha önceki davalarda FETÖ sanıklarının "herşeyi reddetme" stratejisini akılara getirdi. İşte son davadaki sistematik inkâra bir kaç örnek:Davanın altıncı gününde, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a, alıkonulması sırasında "Sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile görüştürebiliriz" dediği belirtilen eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim, Orgeneral Akar'a böyle bir şey söylemediğini ileri sürdü. Evrim, daha önceki ifadelerini maddi ve manevi baskı altında verdiğini iddia etti.Önceki ifadesinde Hava Kuvvetleri "imamı" firari Adil Öksüz'ü Akıncı Üssü'nde gördüğünü ancak tanımadığını söyleyen Evrim, mahkemede ise "Üssümüzde bulunmadığını değerlendiriyorum. En azından benim haberim yok" dedi. Hakan Evrim, darbe girişimini yöneten sivil FETÖ'cü Kemal Batmaz'a asker selamı verdiği görüntülerini de inkâr etti.Hakan Evrim'in ardından ifade veren eski Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç de aynı taktiği uyguladı. Partigöç, Genelkurmay Başkanlığı'nda ele geçirilen sırt çantasında, küçük kâğıtlara elle yazılmış darbe girişimine katıldığını kabul ettiği notların kendisine ait olmadığını savundu.TRT'yi işgal için asker gönderen, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasını planladığı ileri sürülen eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış, "Sayın Genel Sekreter'in konutu komutan konutlarındadır. Güvenliğinden ben sorumluyum, kaçırılmasından en ufak bir haberim olsa buna izin vermezdim" iddiasında bulundu.Duruşma savcısının, o gece yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin sorusu üzerine ise Barış, bazı telefon görüşmelerini kabul etmedi. Konuşma kaydına ilişkin HTS kayıtlarının bulunduğunu belirten Savcı Aytekin Cenikli, bunun üzerine "İnsanlar yalan söyler ama makineler yalan konuşmaz" dedi.GenelkurmayStratejik Dönüşüm Daire Başkanlığı'nda eski Proje Geliştirme Şube Müdürü Albay Doğan Öztürk ise hâkim karşısında, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini dahi inkâr etti. Orgeneral Yaşar Güler'in derdest edildiği ana ilişkin kayıtlarda, darbeci askerlerle birlikte hareket ettiği ve Güler'e doğru baktığı görülen Doğan Öztürk, duruşmada ise Güler'in derdest edildiğini görmediğini iddia etti.Mehmet Dişli, darbeyi 'silah zoruyla' tebliğ etmişMehmet Dişli, darbeyi 'silah zoruyla' tebliğ etmiş