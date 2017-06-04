Terör örgütü PKK günden güne eriyor

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca mayıs ayında terör, asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik çok sayıda operasyon yürütüldüğü belirtildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 33 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonlarda ayrıca 2 biksi makineli tüfek, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, kanas keskin nişancı tüfeği, 2 M-16 piyade tüfeği, 2 roketatar, 8 av tüfeği, tabanca, AK-47 piyade tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ayrıca 4 aydınlatma bombası, 2 taarruz el bombası, 4 savunma el bombası ve 6 roketatar mühimmatı, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 11 yapay mayın, 3 takım (radyo frekans) el yapımı patlayıcı alıcı verici anahtar sistemi, bir adet (radyo frekans) yükseltici, 7 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, 4 piknik tüpü, 102 kilogram kimyasal karışım ve 450 metre kablo ele geçirildi."

Terör örgütünün finans kaynağına darbe vuruldu

Terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılığa da darbe vurulduğu belirtilen açıklamada, "2 gram eroin, 9 kilo 318 gram metamfetamin, 192 litre asit anhidrit, 351 bin 211 paket sigara, bin 821 kilogram çay, 160 kilogram nargile tütünü, 3 el telsizi, gece görüş dürbünü, gündüz görüş dürbünü, 9 flaş bellek, 3 sim kart, 167 cep telefonu, 7 kamera, çeşitli miktarlarda akaryakıt, tıbbi malzeme ele geçirildi." denildi.

Söz konusu operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında yurda kaçak giriş yapan göçmenlerin de bulunduğu 528 şüpheliden 20'sinin tutuklandığı, 17'si hakkında adli kontrol kararı verildiği kaydedildi.