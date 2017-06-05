2019 seferberliği başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın AK Parti
Genel Başkanı olmasının ardından yeni atılım döneminin yol haritası netleşti. AK parti üç koldan 2019'da yapılacak hem yerel yönetimler hem de Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çalışmalara başlayacak. Yeni atılım döneminde saha çalışmalarına ağırlık verecek olan AK Parti, kamuoyu araştırmaları ile belediyelerin ve teşkilatların karnesi çıkarılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve AK Parti Genel Merkezi'nde kurulacak ekiplerle hem bakanlık çalışmaları izlenecek hem de vatandaştan gelen öneriler değerlendirilecek. Kurulacak iki ekip bir yandan da vatandaşların gelen talepleri çözüme kavuşturmak için çaba sarf edecek. Taleplerin yoğun olduğu kamu kurumlarla irtibata geçilerek süratle çözüm üretilecek. Komisyonlar periyodik olarak hazırlayacakları raporları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Yapılan değerlendirmeler 2019'da gerçekleştirilecek yerel yönetimler ile aynı anda yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile genel seçimlere destek sağlayacak.
YERİNDE İNCELEME
Ekipler, belediye çalışmalarını da mercek altına alacak. Hangi belediyelere yönelik hangi alanda memnuniyetsizlik olduğu yerinde tespit edilecek. Bunların yanı sıra, vatandaşa sunulan hizmetlere, icraatların zamanında yapılıp yapılmadığına, belediyenin devraldığı borç yükünün hafifleyip hafiflemediğine bakılarak ilgili belediye başkanından rapor alınacak. Ayrıca il teşkilatlardan da belediyelerle ilgili rapor gelirken Genel Merkez de il ve ilçelere gidip yerinde inceleme yapacak. Yapılan çalışmalardan elde edilecek sonuçlar, 2019'daki seçimlerde aday olacak kişilerin belirlenmesinde en önemli kriterlerden biri olacak.
İLK BAKANLAR KURULU İLK MYK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Meclis'te milletvekillerine hitap etmesi bekleniyor. Erdoğan ayrıca yarın ilk kez yeni seçilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirilecek. Toplantıda, Erdoğan'ın kurmaylarından bakanlardan istediği gibi yeni döneme ilişkin rapor istemesi bekleniyor. Toplantıda Meclis'in önümüzdeki günlerde uyum yasalarına göre çalışma takvimi de netleşecek. Öte yandan Bakanlar Kurulu bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Erdoğan 'partili cumhurbaşkanı' olarak ilk Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmiş olacak.