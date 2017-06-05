kararına Türkiye'den ilk yorum

Giriş Tarihi: 5.6.2017 13:28 Güncelleme Tarihi: 5.6.2017 13:45
Katar kararına Türkiye'den ilk yorum

Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı ülkelerin ile ilişkisini kesme kararı almasının ardından Dışişleri Bakanı 'ndan ilk yorum geldi.

Hepimizi üzen bir gelişme. Biz Körfez'in bölgenin istikrarını, birliğini, beraberliğini kendi birliğimiz ve beraberliğimiz olarak görüyoruz. Birçok sorunlar var karşı karşıya olduğumuz. Maalesef bölgemizde ciddi bir mezhepçilik var.

DİYALOĞUN DEVAM ETMESİ LAZIM

Her bakımdan bu dayanışma önemli. Elbette ülkeler kendi aralarında sorunlar yaşayabilir ama her şartta diyaloğun devam etmesi lazım ki, var olan sorunlar barışçıl yollardan aşılsın.

HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİRİZ

Bu durumdan büyük üzüntü duyduk, elimizden gelen her türlü desteği veriiriz.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Katar açıklaması

ARKADAŞINA GÖNDER
Katar kararına Türkiye'den ilk yorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz