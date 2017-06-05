Katar kararına Türkiye'den ilk yorum

Hepimizi üzen bir gelişme. Biz Körfez'in bölgenin istikrarını, birliğini, beraberliğini kendi birliğimiz ve beraberliğimiz olarak görüyoruz. Birçok sorunlar var karşı karşıya olduğumuz. Maalesef bölgemizde ciddi bir mezhepçilik var.

DİYALOĞUN DEVAM ETMESİ LAZIM



Her bakımdan bu dayanışma önemli. Elbette ülkeler kendi aralarında sorunlar yaşayabilir ama her şartta diyaloğun devam etmesi lazım ki, var olan sorunlar barışçıl yollardan aşılsın.

HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİRİZ



Bu durumdan büyük üzüntü duyduk, elimizden gelen her türlü desteği veriiriz.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Katar açıklaması