FETÖ sanığı Halisdemir'e dil uzatınca...

Darbeci Albay Osman Kılıç, savunma ile ilgilisi olmamasına rağmen duruşmada, "Soruşturma sırasında ifademi alan savcılar bana, 'Sen Ömer'i tanıyor musun, ByLock kullanıyor olabilir mi?' diye sordular" dedi.

Kılıç'ın bu karalama girişimine, Mahkeme Başkanı Oğuz Dik "Ölmüş insanın arkasından konuşma" diyerek karşılık verirken, şehit Ömer Halisdemir'in ailesinin de avukatlığını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sert tepki gösterdi. Aydın, "Bu iftira ne ahlaki ne insani ne de hukukidir. Bu da tutanaklara geçsin" dedi.



Darbe girişimi davasında yargılanan FETÖ'cüler bugüne kadar kalkışmanın emir komuta zinciri içinde olduğu algısı yaratmaya yönelik savunma yaparak üç maymunu oynarken bu kez hedefe darbe girişiminin başarısız olmasında önemli rolü olan şehit Ömer Halisdemir'i koydu. Darbeci Albay Osman Kılıç, Halisdemir ve ailesinin FETÖ ile bağlantılı olduğu algısını yaratmaya yönelik konuşunca Cumhurbaşkanlığı avukatı sert tepki gösterdi. Duruşmayı AK Parti MYK üyeleri de izledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sanıkların savunmaları için "Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar" benzetmesi yaptı.

Genelkurmay Çatı Davası olarak bilinen davanın dünkü duruşmasında, 15 Temmuz darbesi hazırlık faaliyetlerini denetleyen Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü darbeci Albay Osman Kılıç'ın ifadesi alındı.

FETÖ ile mücadeleyi karalamaya çalışan darbeciler dün duruşmada ilk kez "kontrollü darbe" demeye başladı.



ŞEHİDE DİL UZATINCA CEVABINI ALDI

Kendisine yönelik iddiaların çoğunluğunu "bilmiyorum" ve "hatırlamıyorum" gibi sözlerle geçiştirmeye çalışan darbeci Albay Kılıç, FETÖ'nün yeni bir oyununu da sahneye koydu. Kılıç, 15 Temmuz günü darbenin önemli isimlerinden Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin başarısız olmasına önemli katkı sunan ve bunu şehit olacağını bile bile yapan Ömer Halisdemir'e ve ailesine çamur attı.

Kılıç, kendisi savcılıkta sorgulanırken iki savcının kendisine, "Ömer Halisdemir'i tanıyıp tanımadığını, çocuklarının örgütün okullarına gidip gitmediğini, Halisdemir'in ByLock kullanıp kullanmadığını" sorduklarını ileri sürdü.

Darbeci albayın bu sözlerine ilk tepki Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'ten geldi. Hakim Dik, darbeci Kılıç'a, "Ölmüş insanların arkasından bari konuşmayın. Kim dedi sana bunları, kim iddia etti" karşılığını verdi.

Aynı zamanda şehit Ömer Halisdemir'in ailesinin de avukatlığını da yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın da sanığa sert tepki göstererek, "Bu alçakça bir iftiradır. Bu, Halisdemir'in orada yaptığı kahramanlıktan dolayı atılmış bir iftiradır. Ne insani ne ahlaki ne hukukidir. Böyle bir soru savcılıktaki sorgu tutanağında da geçmiyor. Sanık açıkça iftira atıp yalan söylüyor" dedi.

Duruşmanın bu bölümünde Savcı Aytekin Cenikli, Osman Kılıç'ın eşinin FETÖ'nün soruları çaldığı bilinen 2010 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı soruşturmasının şüphelisi olduğunu hatırlattı.



"SİZE BUNLARI FETÖ ELEBAŞI MI SÖYLETİYOR?"

Sanığın savunmaları sırasında sürekli olarak diğer sanıklarla aynı söylemlerde bulunması, "kontrollü darbe", "tiyatro" gibi ifadeler kullanması üzerine Savcı Aytekin Cenikli, kamuoyunda konuşulmaya başlanan "sanıkların savunmalarının örgüt tarafından yönlendirildiği" değerlendirmeleri ile aynı doğrultuda bir soru yöneltti. Savcı Cenikli, "Darbe için tiyatro dediniz. Pensilvanya'da bulunan şahıs da 'tiyatro' dedi. Terörist başının talimatları doğrultusunda mı böyle savunma yapıyorsunuz?" diye sordu. Savunmasında "FETÖ" kelimesi kullanmamaya özen gösteren Osman Kılıç, "Hayır" karşılığını vermekle yetindi. Sanık Osman Kılıç savunmasının tamamında tüm suçlamaları inkar ederken, Akıncı Üssü'ne ödül töreni için gittiğini, kalkışma başladıktan sonra burada telefonlarının kendilerinden alınarak, daha sonra "patates hat" olarak tabir edilen başka hatları içeren telefonlar verildiğini söyledi. Darbeci Albay, 14 Temmuz'da Semih Terzi ile 48 saniye süren telefon görüşmesi başta olmak üzere birçok telefon kaydını da inkar etti.



"KARAKOLDA DOĞRU SÖYLER MAHKEMEDE ŞAŞAR"

Duruşmaya verilen öğle arasında Sincan'a gelen AK Parti MYK üyeleri, cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonu karşısında bekleyen mağdur ve müştekilerle görüştü.

Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yazıcı, "Millet bu darbenin mağduru. Hepimiz mağdur durumdayız. Dolayısıyla bu davayı baştan itibaren her aşamasını, her zeminde, her yerde, belki görünür olmuyor ama çok yakınen takip etmekteyiz." dedi. Alçak darbe girişiminin mağdurları arasında yer alan siyasi parti olarak davaya müdahillik talebinde bulunduklarını hatırlatan Yazıcı, "Adalet haklıya hakkını vermek, haksıza haddini bildirmek. Dolayısıyla Türk yargısına inancımız odur ki bu alçak darbenin asli, tali derecede de olsa tüm failleri hak ettikleri cezayı alacaktır. Bunu çok yakından hep birlikte takip ediyoruz. Hiç kimsenin işlediği suç yanında asla kalmayacak." diye konuştu. Sanıkların savunmaları için "Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar" benzetmesini yapan Yazıcı, davada bu sözün bir pratiğini gördüklerini söyledi. Yargılamanın sadece beyanlara dayanmadığını, güçlü kanıtlar, belgeler, objektif deliller bulunduğunu dile getiren Yazıcı, mahkemenin bunları da değerlendireceğini belirtti. Davayı Yazıcı'nın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz, Mehdi Eker, Ahmet Sorgun, Ravza Kavakçı Kan, Çiğdem Karaaslan, Mustafa Ataş, Mahir Ünal ile Grup Başkanvekili Mehmet Muş da izledi.