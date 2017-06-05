Kırıkkale'deki davasında Polislik sınavı tuzağı ortaya çıktı

AA

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Giriş Tarihi: 5.6.2017 13:41
Kırıkkale'deki FETÖ davasında Polislik sınavı tuzağı ortaya çıktı

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) şturması kapsamında açılan 2 ayrı davada tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık E.A'nın anlattıkları posislik sınavı soru tuzağı ve hırsızlığını en çıplak şekliyle ortaya koydu.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, tutuksuz sanıklardan eski uzman çavuşlardan E.A, salonda hazır bulundu, Ö.Ç. ise duruşmaya katılmadı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan E.A, savunmasında, lise eğitimini Ankara'da tamamladığını, polis veya asker olarak para kazanmak istediğini söyledi.

"POLİSLİK SORULARINI VERİYORLAR GEL!"

Ankara'da bazı dershanelere gittiğini ve polis olmak istediğini anlatan E.A, "O dönemde 'nün dershanelerine gitmek istemedim. Sınavı kazanamayınca çalışmaya başladım. 2007 yılında Metin diye bir arkadaşım cemaat evinde polislik sınav larının verildiğini söyledi ve eve davet etti. 5-6 arkadaş eve gittik. 2 gün kaldıktan sonra başka bir eve götürdüler ve iki gün kaldık. Zorluyorlardı. Evde risaleler vardı, bize de okuyun dediler. Sert davranışları vardı. Ben dayanamadım ve evden ayrıldım." diye konuştu.

POLİSLİK SINAVINDA ÖSS ÇIKMIŞ SORULARI SORMUŞLAR...

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Kırıkkale'deki FETÖ davasında Polislik sınavı tuzağı ortaya çıktı
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