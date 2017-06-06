AK Parti Türkiye'yi zeytincilikte dünya ikincisi yaptı

Daha düzenleme Meclis'te görüşülmeden muhalefet buradan bir istismar alanı aramanın peşine düştü. Neymiş "zeytin alanları yok edilecek."

AK PARTİ İKTİDARLARI TÜRKİYE'Yİ DÜNYA İKİNCİSİ YAPTI



Gerçeği anlatmak istiyorum. 15 yıl içerisinde, Veysel hoca, zeytin ağacı sayısı 100 milyondan 172 milyona çıktı mı? Zeytin tarihinden bugüne kadar 100 milyon zeytin ağacı varlığımız var. AK Parti iktidarında bu sayısı 172 milyona çıkmıştı. Yüzde 72 artış. Zeytin üretiminde Türkiye'yi dünya ikincisi yapan kim? AK Parti iktidarı.

YAPILAN DÜZENLEME NE ANLAMA GELİYOR

Peki getirdiğimiz düzenleme ne? Zeytin alanı olarak bilinen yerlerde geçmişte birtakım yanlış ve hukuksuz uygulamalarla sanayi tesisleri yapılmış. Dolayısıyla artık zeytin alanları uygulanamaz hale gelmiştir. Bununla ilgili düzenleme yapmak amaç. Sanayi bölgesinde zeytin alanları 3 kilometre yakınına kadar asla tesis yapılmayacak. Ancak 3 kilometreden daha fazla mesafede bu tesisler kurulabilecek. Bu nasıl yapılacak? 11 kişilik kurul var, kurula gelecek. Bu işin yapılmasında üstün kamu yararı varsa bu gerçekleşecek. Zeytin mi daha önemli, tesis mi daha önemli? Bizim derdimiz ülkenin sorunlarına çözüm üretmek. Bunun için her şeyi vatandaşımızla evirip çevirmeden konuşacağız. Vatandaşımız istemiyorsa, onun istemediğini de zorla yapacak halimiz yok.