Bir tek ABD telefonunu hatırlayamadı

Diğer tüm görüşmelerini hatırlayan Gözel, ABD ve Belçika ile yaptığı bu görüşmeleri "hatırlayamadı". Gözel 15 Temmuz akşamı CHP ve MHP görevlilerine de "Genelkurmay başkanımız görevinin başında" dediğini söyledi.



Genelkurmay Çatı Davası olarak bilinen ve kalkışmanın beyin takımı Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yargılandığı davanın dünkü duruşmasında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın o günlerde Özel Kalem Müdürü olan eski Albay Ramazan Gözel'in sorgusu yapıldı.



Duruşma sırasında Gözel'in 15 Temmuz akşamı ve o gecesi yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin kayıtlar okundu. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanığa o akşam ABD ve Belçika'da kayıtlı bulunan iki telefonu aradığını, bir süre sonra da İngiltere Büyükelçiliği'nden arandığını hatırlatarak bu görüşmelerde neler konuştuğunu sordu.



Diğer tüm görüşmelerini hatırlayan darbeci albay, "ABD'deki bu telefon kime aittir bilmiyorum. Ben ABD ile görüşme yapmadım. Böyle bir görüşme hatırlamıyorum" dedi. Belçika ve İngiltere görüşmelerini de hatırlamadığını belirten Gözel'e sanık avukatları tarafından görüşme yaptığı telefon kullanıcısının ABD'nin California eyaletinde Pentagon'un bulunduğu bölgede yaşadığı hatırlatıldı. Darbe girişiminin arkasında NATO'nun yer aldığı iddiası hatırlatılarak ABD ve Belçika görüşmelerinin yeniden sorulması üzerine Gözel, özetle şunları söyledi:



"Ben bu görüşmeleri hatırlamadığımı söyledim. Washington DC'nin ne olduğunu da biliyorum. Pentagon'un orada olduğunu da biliyorum. Belçika'nın NATO merkezi olduğunu da biliyorum ama ben size açık yüreklilikle ifade ettim, görüştüğümü hatırlamıyorum. Bu girişimin NATO operasyonu olduğu da nasıl bağlantılandırıldı bilmiyorum."



Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Oğuz Dik sanığa, İngiltere Büyükelçiliği'nden gelen aramayı sordu. Sanık Gözel, böyle bir görüşmeyi de hatırlamadığını belirtip, o akşam telefonundan bir süre ayrı olduğunu, bu sırada başkalarının da aramış olabileceğini söyledi.



?Gözel, "Ben darbeyi NATO yaptı diyemem" demesi üzerine Başkan Dik, "O yapmadı bu yapmadı, NATO yapmadı, İngiltere yapmadı biz kendimiz mi yaptık bunu" diye tepki gösterdi.



CHP VE MHP'YE "AKAR GÖREVİNİN BAŞINDA" YALANI

Darbeci Albay Gözel'e, darbe girişimi akşamı saat 23:00'ten, yani Genelkurmay Başkanı Akar'ın darbeciler tarafından derdest edilip Akıncı Üssü'ne götürüldükten sonra CHP Özel Kalem Müdürlüğü'nden Tuncay Ceylan ile MHP Özel Kalem Müdürlüğü'nden Murat Çeliker'in aramaları soruldu.

Gözel her iki siyasi parti görevlisine de "Bu arayan kişiler özel kalem müdürü olmam nedeniyle beni arayıp ne olup bittiğini sordular. Ben de kendilerine, 'biz de bilmiyoruz, Genelkurmay Başkanı görevinin başında' diye cevap verdim" dediğini söyledi.



Bu sırada müdahil avukatları Gözel'e "Bu görüşmeler gece yarısı 12.00 sıralarında, o sırada Genelkurmay Başkanı Akıncı'ya götürülmüş nasıl görevinin başında oluyor. Sen her iki partiyi de yanılttın öyle mi?" diye sordular. Gözel bunun üzerine, "Genelkurmay Başkanımız oraya kendisi gitti, görevini oradan yürütüyordu" iddiasında bulundu.