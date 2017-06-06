CHP'li Kılıçdaroğlu Rabia simgesine terörist simge dedi!

İşte Kılıçdaroğlu'nun herkesi şoke eden o açıklamaları;

"AK PARTİ RABİA SİMGESİNDEN VAZGEÇMELİ"

Dün bir olay yaşandı Suudi Arabistan dahil 7 ülke Katar'ı teröre destek vermekle suçladılar ve vatandaşlarını kendi ülkelerinden çıkmaya davet ettiler. Bereket ayında İslam dünyasının kendi içine düştüğü çelişkiye bakın. Karışan Ortadoğu'dan can kaybından akan kanlardan herkesin ders çıkarması lazım. Eğer siyaseti etnik kimlik inanç üzerinden yaparsanız acıyı ve kanı asla önleyemezsiniz. Bizim bu konuda hükümete önerilerimiz var. Katar İhvan'a desteğini kesmeli yani Müslüman Kardeşler'e. Bu konuda İhvan'ı destekleyecek siyasetten Adalet ve Kalkınma Partisi uzak durmalı. Aynı şekilde rabia simgesinden de vazgeçmeli.

"TERÖR ÖRGÜTÜ SİMGESİNİ KENDİ SİMGENİZ YAPTINIZ!!!"

Çünkü Mısır Suudi Arabistan ve BAE Müslüman Kardeşler'i teör örgütü olarak görüyor. Ne yerli ne milli. Bir terör örgütünün 4 parmağını getirdiniz kendi simgeniz yaptınız. İkincisi Yemen'deki kirli savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'nin her türlü desteği vermesi lazım. Türkiye, Suudi Arabistan ile Katar arasında taraf olmamalıdır.