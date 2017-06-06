Emniyet personelinin adı değişti

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi gazete'de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı imzalı yönetmeliğe göre, "Trafik hizmetlerinde çalışan personel" ibaresinden hemen sonra "barışı destekleme ve koruma misyonlarında görevlendirilen personel," ibaresi eklendi.

Bunun yanında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "kep veya bere," ibaresinden sonra gelmek üzere "başını kapatan bayanlar için kumaş başlık," ibaresi konuldu.

EMNİYET'TE KIYAFET YÖNETMELİĞİ DE YAYIMLANDI

Bundan sonra emniyet mensuplarının yazlık gömlekleri, açık mavi renk kumaştan olacak.

Apoletler ile cep kapakları aynı cins koyu lacivert olacak. Düğmeleri ise, emniyet amiri rütbesindeki personel dahil gümüş renk, emniyet müdürlerinde ise altın sarısı renk polis yıldızlı metaldendir. İstekleri halinde bayan personele uzun kollu yazlık gömlek verilecek. Tişörtler ise yazlık gömlek renginde, polo yakalı, omuz kısmında koyu lacivert renk apoletli, yazlık gömlekte belirtilen arma ve işaretler aynen yer alacak. İstekleri halinde bayan personele uzun kollu yazlık tişört verilecek.

BAŞÖRTÜSÜNE YENİ EK

Yönetmelikte yer alan "kep veya bere," ibaresinden sonra gelmek üzere "başını kapatan bayanlar için kumaş başlık," ibaresi eklendi. Başını kapatan bayan personel için başı kapatacak ancak yüzü örtmeyecek şekilde desensiz, koyu lacivert renkte kumaştan yapılır. Branş ayrımı yapılmaksızın tüm birimlerde görev yapan başı kapalı üniformalı bayan personele her yıl iki adet üniforma renginde kumaş başlık verilecek.

ÖZEL HAREKAT VE BOMBA İMHA UZMANI'NIN ADI DA DEĞİŞTİ

Aynı yönetmelikle, "Özel Harekat"taki personelin adı "Özel Harekat Barışı Destekleme ve Koruma Misyonlarında Görev Yapan Personel" oldu. Bomba İmha Uzmanları ise "Bomba İmha Uzmanı Barışı Destekleme ve Koruma Hizmetlerinde Görevli Personel" oldu.