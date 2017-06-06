FETÖ ihaneti dış destekli

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Üyesi Ömer Köroğlu hakkında hazırladığı iddianame tamamlandı. İddianamede Köroğlu'nun, yüksek yargıya atamalar için diğer FETÖ'cü HSYK üyeleri ile toplantı düzenlendiği, bu ekibin HSYK Genel Kurulundaki örgüt mensupları ile birlikte hareket ederek, soruşturma açılmaması kararları çıkmasını sağladığı aktarıldı. İddianamede 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak da, "Bazı ülkelerin Türkiye üzerindeki tarihi, psikolojik kinini tatmin etme imkanı yoktur. Bu nedenle yabancı ülkelerin istihbarat servisleri, dünya çapında örgütlenen aşırı ihtiraslı FETÖ'yü keşfetmiş ve kontrol ederek Türkiye'ye karşı kullanmıştır" ifadelerine yer verildi.