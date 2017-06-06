Size bunları FETÖ elebaşısı mı söyletiyor!

Genelkurmay Çatı Davası
'nın dünkü duruşmasında, 15 Temmuz darbesi hazırlık faaliyetlerini denetleyen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın eski Özel Kalem Müdürü darbeci Albay Osman Kılıç'ın ifadesi alındı.
ŞEHİDE DİL UZATINCA CEVABINI ALDI
Kendisine yönelik iddiaların çoğunluğunu "bilmiyorum" ve "hatırlamıyorum" gibi sözlerle geçiştirmeye çalışan darbeci Albay Kılıç, kahraman şehit Ömer Halisdemir ve ailesine çamur attı. Kılıç, Halisdemir'in FETÖ
'cü olduğunu ima edince Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, Kılıç'a, "Ölmüş insanların arkasından bari konuşmayın. Kim dedi sana bunları, kim iddia etti" karşılığını verdi. Aynı zamanda şehit Ömer Halisdemir'in ailesinin de avukatlığını da yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın da sanığa sert tepki göstererek, "Bu alçakça bir iftiradır. Sanık açıkça iftira atıp yalan söylüyor" dedi. Sanığın savunmaları sırasında sürekli olarak diğer sanıklarla aynı söylemlerde bulunması, "kontrollü darbe", "tiyatro" gibi ifadeler kullanması üzerine Savcı Aytekin Cenikli, "Darbe için tiyatro dediniz. Pensilvanya'da bulunan şahıs da 'tiyatro' dedi. Terörist başının talimatları doğrultusunda mı böyle savunma yapıyorsunuz?" diye çıkıştı. Sanık Osman Kılıç savunmasının tamamında tüm suçlamaları inkar ederken, Akıncı Üssü'ne ödül töreni için gittiğini, kalkışma başladıktan sonra burada telefonlarının kendilerinden alınarak, daha sonra "patates hat" olarak tabir edilen başka hatları içeren telefonlar verildiğini söyledi.
?AK PARTİ MYK ÜYELERİ İZLEDİ
Sincan'a gelen AK Parti MYK üyeleri mağdur ve müştekilerle görüştü. Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Millet bu darbenin mağduru. Bu davanın her aşamasını takip etmekteyiz. Sanık savunmaları için "Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar gibi" dedi. Davanın bir sonraki duruşmasında darbeci Tuğgeneraller Ahmet Bican Kırker ile Ali Osman Gürcan savunma yapacak.