TMV FETÖ'nün hilesine karşı karşı uyardı

Etiyopya'nın ulusal gazetelerinden The Reporter'a konuşan Koç, hükümetin ülkedeki okulları TMV'ye devredeceğini ve kayıt yaptıran ailelerin mağdur olabileceğini söyledi.

"Aileler dikkatli olmalı, Türkiye artık bu örgütün okullarından alınan diplomaları tanımayacak." diyen Koç, TMV'nin öğrencilerine yeni dönemde hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde burs imkanları sağlayacağını ifade etti.

Ülkedeki TMV yapılanmasının, Etiyopya hükümetinin davetiyle başlatıldığını hatırlatan Koç, Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn'ın hem Eğitim Bakanlığına hem de Etiyopya Yatırım Komisyonuna "Necaşi Ethio-Türk" ve "Rainbow" adı altında faaliyet gösteren okulların TMV'ye devrini öngören bir mektup gönderdiğini vurguladı.

Koç, Etiyopya'daki TMV yapılanmasının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek Etiyopya Eğitim Bakanlığının devir konusunda izleyeceği süreci beklediklerini ifade etti.

OKULLARI ALMANLARA SATIP İSMİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Öte yandan ülkedeki FETÖ yapılanması, kurumların devir işlemlerini boşa çıkarmak için diğer bazı ülkelerde olduğu gibi hileli satış yoluna gitti.

Yerel medya ilanlarında okulları Almanlara sattıklarını duyuran FETÖ'cüler yeni dönemde okul idaresinin değişeceğini ileri sürdü.

Ülke genelinde 6 okulu bulunan örgüt, okulların isimlerini değiştirerek gelecek yıl için kayıt almaya devam ediyor.